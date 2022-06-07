https://tr.sputniknews.com/20220607/antalyada-bir-kadin-hastane-kapisindaki-takside-dogum-yapti-1057095683.html

Antalya'da bir kadın hastane kapısındaki takside doğum yaptı

Antalya'da bir kadın hastane kapısındaki takside doğum yaptı

Antalya Kepez'de hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı. Taksi, hastanenin önüne geldiği sırada doğumun başlaması üzerine, hemşireler... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T18:36+0300

2022-06-07T18:36+0300

2022-06-07T18:36+0300

yaşam

taksi

doğum

hastane

antalya

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Antalya'da 9 aylık hamile Samara Satılmış'ın sancısı tutması üzerine eşi Burak Satılmış taksi çağırdı.Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, sabah 05.00 gibi sancısının arttığı ve daha önce muayene olduğu özel hastanede doğum yapmak için eşinin taksi çağırdığını söyledi.'Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu'Taksiyle hastaneye yetişmeye çalışırken doğum yapmaya başladığını anlatan Satılmış, "Çok sancım vardı ve etrafımda ne olduğunu bilmiyorum. Bir an önce bu sancıların bitmesini istiyordum. Şükür bebeğim ve ben de iyiyiz. Taksici bizi çok soğukkanlı ve güvenli şekilde hastaneye yetiştirdi. Şimdi düşünüyorum da Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu" dedi.Burak Satılmış ise taksi çağırdıklarını ve yolda durumunun daha kötü olmaya başladığını kaydetti.Hastane önüne geldiklerinde eşinin takside doğum yapmaya başladığını aktaran Satılmış, "Hastane önünde doğum başladı. Sağ olsunlar hastanedeki hemşire ve ebeler hemen müdahale etti. Eşim takside doğum yapmış oldu, bir kızım oldu. Her ikisi de iyi, çok mutluyum" dedi.Taksici Veysel Vernez ise nöbette olduğu sırada arayan kişinin eşinin doğum sancısının tuttuğunu söylediğini, bunun üzerine adrese gidip çifti aldığını anlattı.Vernez, "Hastane kapısına geldiğimizde hemşireler doğumun arabada olacağını söyledi. Doğum oldu, güzel bir şeydi. Arabanın içinde bir bebeğin dünyaya gelmesi çok güzel bir şey" dedi.Kamera kayıtlarında, taksinin hastane kapısına gelişi, hemşirelerin koşturması ve ardından bir hemşirenin taksiden aldığı bebeği hastaneye götürmesi görülüyor.

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taksi, doğum, hastane, antalya