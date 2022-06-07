https://tr.sputniknews.com/20220607/antalyada-bir-kadin-hastane-kapisindaki-takside-dogum-yapti-1057095683.html
Antalya'da bir kadın hastane kapısındaki takside doğum yaptı
Antalya'da bir kadın hastane kapısındaki takside doğum yaptı
Antalya Kepez'de hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı. Taksi, hastanenin önüne geldiği sırada doğumun başlaması üzerine, hemşireler... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T18:36+0300
2022-06-07T18:36+0300
2022-06-07T18:36+0300
yaşam
taksi
doğum
hastane
antalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057095792_0:56:1278:775_1920x0_80_0_0_c6523f5f9caba08a4d94e0510646371f.jpg
Antalya'da 9 aylık hamile Samara Satılmış'ın sancısı tutması üzerine eşi Burak Satılmış taksi çağırdı.Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, sabah 05.00 gibi sancısının arttığı ve daha önce muayene olduğu özel hastanede doğum yapmak için eşinin taksi çağırdığını söyledi.'Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu'Taksiyle hastaneye yetişmeye çalışırken doğum yapmaya başladığını anlatan Satılmış, "Çok sancım vardı ve etrafımda ne olduğunu bilmiyorum. Bir an önce bu sancıların bitmesini istiyordum. Şükür bebeğim ve ben de iyiyiz. Taksici bizi çok soğukkanlı ve güvenli şekilde hastaneye yetiştirdi. Şimdi düşünüyorum da Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu" dedi.Burak Satılmış ise taksi çağırdıklarını ve yolda durumunun daha kötü olmaya başladığını kaydetti.Hastane önüne geldiklerinde eşinin takside doğum yapmaya başladığını aktaran Satılmış, "Hastane önünde doğum başladı. Sağ olsunlar hastanedeki hemşire ve ebeler hemen müdahale etti. Eşim takside doğum yapmış oldu, bir kızım oldu. Her ikisi de iyi, çok mutluyum" dedi.Taksici Veysel Vernez ise nöbette olduğu sırada arayan kişinin eşinin doğum sancısının tuttuğunu söylediğini, bunun üzerine adrese gidip çifti aldığını anlattı.Vernez, "Hastane kapısına geldiğimizde hemşireler doğumun arabada olacağını söyledi. Doğum oldu, güzel bir şeydi. Arabanın içinde bir bebeğin dünyaya gelmesi çok güzel bir şey" dedi.Kamera kayıtlarında, taksinin hastane kapısına gelişi, hemşirelerin koşturması ve ardından bir hemşirenin taksiden aldığı bebeği hastaneye götürmesi görülüyor.
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057095792_85:0:1193:831_1920x0_80_0_0_25bb14b16390feebfc49c65e63cac036.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
taksi, doğum, hastane, antalya
Antalya'da bir kadın hastane kapısındaki takside doğum yaptı
Abone ol
Antalya Kepez'de hamile kadın hastaneye yetişmeye çalışırken takside doğum yaptı. Taksi, hastanenin önüne geldiği sırada doğumun başlaması üzerine, hemşireler takside doğumu gerçekleştirdi.
Antalya'da 9 aylık hamile Samara Satılmış'ın sancısı tutması üzerine eşi Burak Satılmış taksi çağırdı.
Kırgızistan uyruklu Türk vatandaşı Samara Satılmış, sabah 05.00 gibi sancısının arttığı ve daha önce muayene olduğu özel hastanede doğum yapmak için eşinin taksi çağırdığını söyledi.
'Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu'
Taksiyle hastaneye yetişmeye çalışırken doğum yapmaya başladığını anlatan Satılmış, "Çok sancım vardı ve etrafımda ne olduğunu bilmiyorum. Bir an önce bu sancıların bitmesini istiyordum. Şükür bebeğim ve ben de iyiyiz. Taksici bizi çok soğukkanlı ve güvenli şekilde hastaneye yetiştirdi. Şimdi düşünüyorum da Taksi diye bir Fransız filmi vardı onun gibi bir şey oldu" dedi.
Burak Satılmış ise taksi çağırdıklarını ve yolda durumunun daha kötü olmaya başladığını kaydetti.
Hastane önüne geldiklerinde eşinin takside doğum yapmaya başladığını aktaran Satılmış, "Hastane önünde doğum başladı. Sağ olsunlar hastanedeki hemşire ve ebeler hemen müdahale etti. Eşim takside doğum yapmış oldu, bir kızım oldu. Her ikisi de iyi, çok mutluyum" dedi.
Taksici Veysel Vernez ise nöbette olduğu sırada arayan kişinin eşinin doğum sancısının tuttuğunu söylediğini, bunun üzerine adrese gidip çifti aldığını anlattı.
Vernez, "Hastane kapısına geldiğimizde hemşireler doğumun arabada olacağını söyledi. Doğum oldu, güzel bir şeydi. Arabanın içinde bir bebeğin dünyaya gelmesi çok güzel bir şey" dedi.
Kamera kayıtlarında, taksinin hastane kapısına gelişi, hemşirelerin koşturması ve ardından bir hemşirenin taksiden aldığı bebeği hastaneye götürmesi görülüyor.