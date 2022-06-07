https://tr.sputniknews.com/20220607/antalyada-cope-dokulen-sebzelerle-ilgili-aciklama-sofraya-uygun-degiller-1057085413.html

Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama: Sofraya uygun değiller

Antalya'da çöpe dökülen sebzelerle ilgili açıklama: Sofraya uygun değiller

Antalya'da çöplerin toplandığı alana kilolarca sebze döküldüğü görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülere ilişkin Gazipaşa Yaş Sebze ve... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T14:38+0300

2022-06-07T14:38+0300

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domates

antalya

sebze

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya çıkan bir kişi, yüzlerce kilo sebzenin çöpe döküldüğünü fark etti. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen kişi, sosyal medyadan paylaştı.Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren kişi, "Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş. Burada kamyonlarca, tonlarca ürün var" dedi. Videonun devamında görüntüleri çeken kişi, "Zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak...Bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın. Bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?" diye sordu.Gazipaşa Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220524/bilim-insanlari-domateslerdeki-d-vitamini-potansiyelinin-kilidini-acti-1056621754.html

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domates, antalya, sebze