https://tr.sputniknews.com/20220607/antalyada-irmaga-giren-ogrenci-yasamini-yitirdi-1057065651.html

Antalya'da ırmağa giren öğrenci boğularak yaşamını yitirdi

Antalya'da ırmağa giren öğrenci boğularak yaşamını yitirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi, Antalya'da girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T01:42+0300

2022-06-07T01:42+0300

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türkiye

antalya

öğrenci

genç

boğulma

ölüm

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DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İsa Yiğit, 76 kişilik öğrenci grubu Manavgat'a geziye gitti. Rehber eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, Köprüçay Irmağı kenarında mola verdi.Öğrencilerden, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İsa Yiğit ve arkadaşları, gruptakilerin uyarılarına rağmen yüzmek için ırmağa girdi. Bir süre sonra arkadaşları ırmaktan çıkarken İsa Yiğit akıntıyla sürüklenmeye başladı.Kenara çıkmak için çaba sarf eden İsa Yiğit, gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Yiğit'in cansız bedeni, Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayınladığı taziye mesajında, "Öğrencimiz İsa Yiğit'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kütahya Dumlupınar ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerini paylaştı.

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antalya, öğrenci, genç, boğulma, ölüm