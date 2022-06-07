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Antalya'da ırmağa giren öğrenci boğularak yaşamını yitirdi
Antalya'da ırmağa giren öğrenci boğularak yaşamını yitirdi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi, Antalya'da girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T01:42+0300
2022-06-07T01:42+0300
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antalya
öğrenci
genç
boğulma
ölüm
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DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İsa Yiğit, 76 kişilik öğrenci grubu Manavgat'a geziye gitti. Rehber eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, Köprüçay Irmağı kenarında mola verdi.Öğrencilerden, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İsa Yiğit ve arkadaşları, gruptakilerin uyarılarına rağmen yüzmek için ırmağa girdi. Bir süre sonra arkadaşları ırmaktan çıkarken İsa Yiğit akıntıyla sürüklenmeye başladı.Kenara çıkmak için çaba sarf eden İsa Yiğit, gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Yiğit'in cansız bedeni, Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu. DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayınladığı taziye mesajında, "Öğrencimiz İsa Yiğit'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kütahya Dumlupınar ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20220519/tiktok-videosu-icin-sulama-kanalina-atlayan-genc-bogularak-hayatini-kaybetti-1056515234.html
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antalya, öğrenci, genç, boğulma, ölüm

Antalya'da ırmağa giren öğrenci boğularak yaşamını yitirdi

01:42 07.06.2022
© İHAKütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi, Antalya'da girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi, Antalya'da girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencisi, Antalya'da girdiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti.
DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki İsa Yiğit, 76 kişilik öğrenci grubu Manavgat'a geziye gitti. Rehber eşliğinde doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, Köprüçay Irmağı kenarında mola verdi.
Öğrencilerden, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İsa Yiğit ve arkadaşları, gruptakilerin uyarılarına rağmen yüzmek için ırmağa girdi. Bir süre sonra arkadaşları ırmaktan çıkarken İsa Yiğit akıntıyla sürüklenmeye başladı.
Kenara çıkmak için çaba sarf eden İsa Yiğit, gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından Yiğit'in cansız bedeni, Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından bulundu.
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, yayınladığı taziye mesajında, "Öğrencimiz İsa Yiğit'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Kütahya Dumlupınar ailesine başsağlığı dileriz" ifadelerini paylaştı.
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