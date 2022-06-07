https://tr.sputniknews.com/20220607/antalyada-yilanin-isirdigi-saglik-calisani-entube-edildi-1057078349.html

Antalya'da yılanın ısırdığı sağlık çalışanı entübe edildi

Antalya'da yılanın ısırdığı sağlık çalışanı entübe edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesinde yılan ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T12:31+0300

2022-06-07T12:31+0300

2022-06-07T12:31+0300

yaşam

antalya

manavgat

yılan

hemşire

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Manavgat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşegül Özünal, saat 15.00 sıralarında Dolbazlar Mahallesindeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı. Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Entübe edildiSağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine getirilen hemşire Ayşegül Özünal, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Entübe edilen Ayşegül Özünalın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Yetkililerden uyarıYetkililer hava sıcaklıklarının arttığına dikkati çekerek, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanları yılan ve zehirli hayvanların ısırmalarına karşı uyardı.

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antalya, manavgat, yılan, hemşire