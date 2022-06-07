https://tr.sputniknews.com/20220607/antalyada-yilanin-isirdigi-saglik-calisani-entube-edildi-1057078349.html
Antalya'da yılanın ısırdığı sağlık çalışanı entübe edildi
Antalya'da yılanın ısırdığı sağlık çalışanı entübe edildi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesinde yılan ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T12:31+0300
2022-06-07T12:31+0300
2022-06-07T12:31+0300
yaşam
antalya
manavgat
yılan
hemşire
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Manavgat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşegül Özünal, saat 15.00 sıralarında Dolbazlar Mahallesindeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı. Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Entübe edildiSağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine getirilen hemşire Ayşegül Özünal, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Entübe edilen Ayşegül Özünalın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.Yetkililerden uyarıYetkililer hava sıcaklıklarının arttığına dikkati çekerek, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanları yılan ve zehirli hayvanların ısırmalarına karşı uyardı.
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antalya, manavgat, yılan, hemşire
Antalya'da yılanın ısırdığı sağlık çalışanı entübe edildi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hemşire Ayşegül Özünal, evinin bahçesinde yılan ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi.
Manavgat Devlet Hastanesinde görevli hemşire Ayşegül Özünal, saat 15.00 sıralarında Dolbazlar Mahallesindeki evinin bahçesinde dolaşırken yılan tarafından ayağından ısırıldı.
Ayağında bir acı hisseden Özünal, ne olduğunu anlamak için eğildiğinde yılan tarafından ısırıldığını görünce bayıldı. Bu sırada yanında bulunan arkadaşının haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Entübe edildi
Sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesine getirilen hemşire Ayşegül Özünal, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Entübe edilen Ayşegül Özünalın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer hava sıcaklıklarının arttığına dikkati çekerek, özellikle kırsal mahallelerde yaşayanları yılan ve zehirli hayvanların ısırmalarına karşı uyardı.