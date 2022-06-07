https://tr.sputniknews.com/20220607/apartmanda-gurultu-kavgasi-kiracinin-bicakladigi-yonetici-agir-yarali-1057069348.html
Apartmanda 'gürültü' kavgası: Kiracının bıçakladığı yönetici ağır yaralı
Apartmanda 'gürültü' kavgası: Kiracının bıçakladığı yönetici ağır yaralı
Antalya'da gürültü şikayeti nedeniyle kendisini uyaran apartman yöneticisini bıçakla ağır yaralayan kiracı gözaltına alındı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T06:45+0300
2022-06-07T06:45+0300
2022-06-07T06:45+0300
türkiye
antalya
apartman
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Antalya'da bir apartmanda kiracı tarafından bıçaklanan yönetici yaralandı.İddiaya göre, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yöneticilik yapan Osman A, gürültü konusunda sürekli şikayet edilen 1. kattaki kiracı Necati K'yi uyarmaya gitti. Bu sırada yönetici ile Necati K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Necati K, Osman A'yı bıçakla yaraladı.Yaralı apartman yöneticisi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında özel hastaneye kaldırıldı.Osman A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Gözaltına alınan Necati K. ise polis merkezine götürüldü.
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antalya, apartman
Apartmanda 'gürültü' kavgası: Kiracının bıçakladığı yönetici ağır yaralı
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Antalya'da gürültü şikayeti nedeniyle kendisini uyaran apartman yöneticisini bıçakla ağır yaralayan kiracı gözaltına alındı.
Antalya'da bir apartmanda kiracı tarafından bıçaklanan yönetici yaralandı.
İddiaya göre, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yöneticilik yapan Osman A, gürültü konusunda sürekli şikayet edilen 1. kattaki kiracı Necati K'yi uyarmaya gitti. Bu sırada yönetici ile Necati K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Necati K, Osman A'yı bıçakla yaraladı.
Yaralı apartman yöneticisi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında özel hastaneye kaldırıldı.
Osman A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan Necati K. ise polis merkezine götürüldü.