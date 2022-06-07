https://tr.sputniknews.com/20220607/apartmanda-gurultu-kavgasi-kiracinin-bicakladigi-yonetici-agir-yarali-1057069348.html

Apartmanda 'gürültü' kavgası: Kiracının bıçakladığı yönetici ağır yaralı

Apartmanda 'gürültü' kavgası: Kiracının bıçakladığı yönetici ağır yaralı

Antalya'da gürültü şikayeti nedeniyle kendisini uyaran apartman yöneticisini bıçakla ağır yaralayan kiracı gözaltına alındı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T06:45+0300

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türkiye

antalya

apartman

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Antalya'da bir apartmanda kiracı tarafından bıçaklanan yönetici yaralandı.İddiaya göre, Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yöneticilik yapan Osman A, gürültü konusunda sürekli şikayet edilen 1. kattaki kiracı Necati K'yi uyarmaya gitti. Bu sırada yönetici ile Necati K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Necati K, Osman A'yı bıçakla yaraladı.Yaralı apartman yöneticisi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında özel hastaneye kaldırıldı.Osman A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Gözaltına alınan Necati K. ise polis merkezine götürüldü.

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antalya, apartman