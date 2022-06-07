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Aşırı yağış nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı
Aşırı yağış nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı
Nevşehir’in Acıgöl ilçesi ve çevresine yağan aşırı yağış nedeniyle Aksaray karayolu çift yönlü araç trafiğe kapatıldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T01:53+0300
2022-06-07T01:53+0300
2022-06-07T01:54+0300
türkiye
nevşehir
acıgöl
yağış
aksaray
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Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında selin getirdiği çamur ve su birikintisi nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yolda mahsur kalan araçlar, karayolları ve kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Karayolları, belediye ve itfaiye ekiplerinin karayolunu açmak için çalışmaları aralıksız devam ederken Antalya’dan Kayseri istikametine gittiği sırada mahsur kalan bir vatandaş, "Buraya geldiğimde 50 santim civarında su vardı. Aracımızda mahsur kaldık. Aracımız da arıza yaptı, çekici ile çektiriyoruz" dedi.Öte yandan Nevşehir - Niğde Karayolu Göre mevkiinde ulaşımın tek taraflı kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Sürücüler, yoldaki su birikintilerine karşı tedbirli olmaları konusunda polis ekiplerince uyarıldı.
türkiye
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nevşehir, acıgöl, yağış, aksaray
Aşırı yağış nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı
01:53 07.06.2022 (güncellendi: 01:54 07.06.2022) Abone ol
Nevşehir’in Acıgöl ilçesi ve çevresine yağan aşırı yağış nedeniyle Aksaray karayolu çift yönlü araç trafiğe kapatıldı.
Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında selin getirdiği çamur ve su birikintisi nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yolda mahsur kalan araçlar, karayolları ve kurtarma ekiplerince kurtarıldı.
Karayolları, belediye ve itfaiye ekiplerinin karayolunu açmak için çalışmaları aralıksız devam ederken Antalya’dan Kayseri istikametine gittiği sırada mahsur kalan bir vatandaş, "Buraya geldiğimde 50 santim civarında su vardı. Aracımızda mahsur kaldık. Aracımız da arıza yaptı, çekici ile çektiriyoruz" dedi.
Öte yandan Nevşehir - Niğde Karayolu Göre mevkiinde ulaşımın tek taraflı kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Sürücüler, yoldaki su birikintilerine karşı tedbirli olmaları konusunda polis ekiplerince uyarıldı.