https://tr.sputniknews.com/20220607/asiri-yagis-nedeniyle-nevsehir---aksaray-karayolu-trafige-kapandi-1057066550.html

Aşırı yağış nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı

Aşırı yağış nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu trafiğe kapandı

Nevşehir’in Acıgöl ilçesi ve çevresine yağan aşırı yağış nedeniyle Aksaray karayolu çift yönlü araç trafiğe kapatıldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T01:53+0300

2022-06-07T01:53+0300

2022-06-07T01:54+0300

türkiye

nevşehir

acıgöl

yağış

aksaray

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057066404_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_b818683e41169a29c3742140f5f8eba7.jpg

Nevşehir Organize Sanayi Bölgesi kavşağında selin getirdiği çamur ve su birikintisi nedeniyle Nevşehir - Aksaray karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yolda mahsur kalan araçlar, karayolları ve kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Karayolları, belediye ve itfaiye ekiplerinin karayolunu açmak için çalışmaları aralıksız devam ederken Antalya’dan Kayseri istikametine gittiği sırada mahsur kalan bir vatandaş, "Buraya geldiğimde 50 santim civarında su vardı. Aracımızda mahsur kaldık. Aracımız da arıza yaptı, çekici ile çektiriyoruz" dedi.Öte yandan Nevşehir - Niğde Karayolu Göre mevkiinde ulaşımın tek taraflı kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Sürücüler, yoldaki su birikintilerine karşı tedbirli olmaları konusunda polis ekiplerince uyarıldı.

türkiye

nevşehir

acıgöl

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nevşehir, acıgöl, yağış, aksaray