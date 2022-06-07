https://tr.sputniknews.com/20220607/atasehirde-1-kisinin-oldugu-gece-kulubundeki-kavgada-nefsi-mudafaa-savunmasi-1057091209.html

Ataşehir'de 1 kişinin öldüğü gece kulübündeki kavgada nefsi müdafaa savunması

Ataşehir'de 1 kişinin öldüğü gece kulübündeki kavgada nefsi müdafaa savunması

İstanbul Ataşehir'de 1 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü kavgasının sanığı kendisini, "Ben müdahale etmeseydim büyük ihtimalle beni ve Nizamettin beyi... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T16:43+0300

2022-06-07T16:43+0300

2022-06-07T16:43+0300

yaşam

ataşehir

kavga

mahkeme

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İstanbul Ataşehir'de geçtiğimiz hafta sonu bir gece kulübünde çıkan olayda Murat Dinler hayatını kaybetti. Olaya ilişkin ise yeni ifadeler ortaya çıktı. Gözaltına alınan Emre Y. ifadesinde, "Gece kulübüne giren kişilerin hem korumalara ve hem de iş yeri ortağım Nizamettin beye saldırdığını, hakaret ettiğini ve tehdit ettiğini gördüm. Şahıs önce Nizamettin beyin boğazını tutup darbetmeye kalktı. Birileri araya girince de belindeki silahı çıkarttı. Ben müdahale etmeseydim büyük ihtimalle beni ve Nizamettin beyi öldürecekti" dediDHA'da yer alan habere göre işletme sahibi Nizamettin Özlü'nün yanına giden Dinler, Özlü'ye silah çekerek, 'Beni nasıl içeri almazsınız.' dedi. İddiaya göre ise bu sırada çıkan kavgada iş yeri ortağı Emre Y., Dinler'e ateş etti.Murat Dinler olay yerinde hayatını kaybederken, Emre Y. ise Dinler'in silahından çıkan mermiyle kolundan yaralandı. Yaşanan olayda kulüpte bulunan 4 müşteri hafif şekilde yaralandı.Şüpheli Emre Y. ise ifadesinde iş yerine ortak olduğunu belirterek şunları kaydetti:"Saat 04.40 sıralarında iş yerinin kadın korumalarından biri yanıma gelerek birkaç kişinin zorla mekana girmeye çalıştığını ve bellerinde silah olduğunu söyledi. Ben de bunun üzerine tedbiren aracımda bulunan ruhsatsız silahı belime alarak iş yerine girdim. Amacım olayları yatıştırmaktı. Bu sırada içeri giren şahısların hem korumalara ve hem de iş yeri ortağım Nizamettin beye saldırdığını, hakaret ettiğini ve tehdit ettiğini gördüm. Şahıs önce Nizamettin beyin boğazını tutup darbetmeye kalktı. Birileri araya girince de belindeki silahı çıkarttı. Ben müdahale etmeseydim büyük ihtimalle beni ve Nizamettin beyi öldüreceklerdi."İş yeri ortağı Nizamettin Özlü de, "Olayda Murat isimli şahıs direkt boğazıma sarıldı. Emrah T. ise küfür ve hakaret edici sözlerle bağırıyordu. Daha sonra maktul Murat isimli şahıs belinden silahı çıkardı ve mekanın içerisinde havaya ateş etti. Daha sonra silahı bana doğrultarak seni öldüreceğim, senin Azrail'inim diyerek silah ile birlikte beni iteklemeye başladı. Kafama silah doğrulttu. Ben de kendimi korumaya çalışıyordum. Boğuşurken şahıs birkaç defa rastgele ateş etti. Ondan sonra 5-6 el silah sesi geldi ve akabinde Murat isimli şahıs yere düştü" dedi.

ataşehir

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ataşehir, kavga, mahkeme