https://tr.sputniknews.com/20220607/avrupa-parlamentosunda-turkiye-gorusuldu-1057063925.html

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye görüşüldü

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye görüşüldü

AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, yaklaşık 2 milyon sığınmacı için temel ihtiyaçların desteklenmesi, sosyal ve ekonomik... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T00:53+0300

2022-06-07T00:53+0300

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politika

türkiye

ab

avrupa parlamentosu (ap)

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda 2021 Türkiye Raporu hakkındaki oturumda konuşma yaptı.Türkiye'nin AB'den uzaklaştığı, bu nedenle katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiği görüşünü savunan Varhelyi, AB'nin Türkiye'deki yargı, hukukun üstünlüğü ve temel haklar konularında endişeleri bulunduğunu söyledi.Varhelyi, Osman Kavala davasına değinerek Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamadığını, bu nedenle endişeli olduklarını ifade ederek, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi meseleleri Türkiye ile görüşmelerde gündeme getirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.'Ortak çıkar alanlarında AB için kilit önemde'"Türkiye, ortak çıkar alanlarında AB için kilit önemde bir ortak olmayı sürdürüyor." diyen Varhelyi, son aylarda AB ile Türkiye arasındaki gerginliğin azaldığını, iki taraf arasında pozitif gündemin başlatıldığını hatırlattı.Varhelyi, Türkiye ile ticaret, iklim, göç, güvenlik ve sağlık gibi ortak çıkar alanlarında iş birliğini ilerletmek için yakın teması sürdüreceklerini belirterek, "Yeşil dönüşüm, enerji ve Kovid-19 sonrası ekonomik düzelme gibi ortak sınamaları ele almalıyız." diye konuştu.AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik ikinci 3 milyar euroluk yardımın kullanımı konusunda görüşmelerin sürdüğünü aktaran Varhelyi, yaklaşık 2 milyon kişi için temel ihtiyaçların desteklenmesi, sosyal ve ekonomik destek, koruma gibi alanlarda görüşmeler yapıldığını bildirdi.Varhelyi, bunlara ilaveten düzensiz göçün engellenmesi amacıyla Türkiye'nin sınırlarının korunması konusunda destek için çalışmalar yapıldığını kaydetti.'Türkiye'nin Ukrayna diplomasisi önemli'Dış politikaya değinen ve Kıbrıs meselesinin en önemli sorunlardan biri olarak durduğunu söyleyen Varhelyi, Ukrayna konusunda ise "Gerginliğin düşürülmesi için Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolü memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.Varhelyi, Rusya'ya yönelik yaptırımların etrafından dolanılmasını engellemek amacıyla Türkiye'den ilave duyarlılık beklediklerini, bu konudaki politikalarını AB ile uyumlu hale getirmesini arzu ettiklerini kaydetti.Avrupa Parlamentosunun Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da demokratik standartlar konusunda Türkiye'ye eleştirileri yineledi ve hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve haklar alanlarında Türkiye'nin gidişinin olumsuz olduğunu ileri sürdü.İspanyol milletvekili Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı rapor yarın genel kurul oturumunda oylanacak.

https://tr.sputniknews.com/20220126/polonya-gocmenlerin-gecisini-engellemek-icin-belarus-sinirina-orecegi-duvarin-insaatina-basladi-1053126382.html

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türkiye, ab, avrupa parlamentosu (ap)