https://tr.sputniknews.com/20220607/avustralyadan-beklentileri-asan-faiz-artisi--1057073249.html
Avustralya'dan beklentileri aşan faiz artışı
Avustralya'dan beklentileri aşan faiz artışı
Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.85 düzeyine çıkardı. Piyasanın beklentisi 25 baz puanlık artış yönündeydi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T11:07+0300
2022-06-07T11:07+0300
2022-06-07T11:07+0300
ekonomi
avustralya
enflasyon
faiz
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Avustralya Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için politika faizini beklentilerin üzerinde artırırken, genişleyen enflasyon baskılarını kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu mesajını verdi. BloombergHT'nin aktardığına göre banka, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.85'e çıkardı. Kararla ilgili açıklamasında Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, para politikası kurulunun önümüzdeki aylar boyunca Avustralya'da parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adımlar gelebileceğini öngördüğünü söyledi. Lowe, gelecek faiz artışlarının büyüklüğü ve zamanlamasının verilere bağlı olacağını ifade etti.
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avustralya, enflasyon, faiz
Avustralya'dan beklentileri aşan faiz artışı
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Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.85 düzeyine çıkardı. Piyasanın beklentisi 25 baz puanlık artış yönündeydi.
Avustralya Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için politika faizini beklentilerin üzerinde artırırken, genişleyen enflasyon baskılarını kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu mesajını verdi.
BloombergHT'nin aktardığına göre banka, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.85'e çıkardı.
Kararla ilgili açıklamasında Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, para politikası kurulunun önümüzdeki aylar boyunca Avustralya'da parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adımlar gelebileceğini öngördüğünü söyledi. Lowe, gelecek faiz artışlarının büyüklüğü ve zamanlamasının verilere bağlı olacağını ifade etti.