https://tr.sputniknews.com/20220607/avustralyadan-beklentileri-asan-faiz-artisi--1057073249.html

Avustralya'dan beklentileri aşan faiz artışı

Avustralya'dan beklentileri aşan faiz artışı

Avustralya Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.85 düzeyine çıkardı. Piyasanın beklentisi 25 baz puanlık artış yönündeydi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T11:07+0300

2022-06-07T11:07+0300

2022-06-07T11:07+0300

ekonomi

avustralya

enflasyon

faiz

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Avustralya Merkez Bankası enflasyonla mücadele etmek için politika faizini beklentilerin üzerinde artırırken, genişleyen enflasyon baskılarını kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğu mesajını verdi. BloombergHT'nin aktardığına göre banka, politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0.85'e çıkardı. Kararla ilgili açıklamasında Avustralya Merkez Bankası Başkanı Philip Lowe, para politikası kurulunun önümüzdeki aylar boyunca Avustralya'da parasal koşulları normalleştirme sürecinde daha fazla adımlar gelebileceğini öngördüğünü söyledi. Lowe, gelecek faiz artışlarının büyüklüğü ve zamanlamasının verilere bağlı olacağını ifade etti.

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avustralya, enflasyon, faiz