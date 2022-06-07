Bahçeli: Güdümlü anket şirketlerinin hepsi ayaklarımız altında paspastır

Algı operasyonlarına bakmıyoruz. Sahte anketlere hiç takılmıyoruz. Algı operasyonlarına bakmıyoruz. Sahte anketlere hiç takılmıyoruz.

Sipariş kamuoyu araştırmalarıyla itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler biz yok sayacaksanız, bizler daha çok var olacağız. Günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten Sipariş kamuoyu araştırmalarıyla itibar cellatlığı yapanlara diyoruz ki sizler biz yok sayacaksanız, bizler daha çok var olacağız. Günü geldiğinde ağırlığımız altında ezilmekten

Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş, hiç önemli değil. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Hangi talimatı aldılarsa onun tatbik etsinler. Biri değil, alayı birden üzerimize gelsin. Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımız altında paspastır. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış, ha dibe çekmiş, hiç önemli değil. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Hangi talimatı aldılarsa onun tatbik etsinler. Biri değil, alayı birden üzerimize gelsin. Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımız altında paspastır.

Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim.

Sahtekarların fermanı olan anketlere itibar etmeyin. Sahtekarların fermanı olan anketlere itibar etmeyin.

Ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Masalara yüz sürmeyiz, milletimize kulak veririz. Ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Masalara yüz sürmeyiz, milletimize kulak veririz.

Cumhur fazilet ve feragatiyle sinesinden doğan ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. Cumhur, MHP’yi mükâfatlandıracak, layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur, başkanını seçecek o da sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Cumhur fazilet ve feragatiyle sinesinden doğan ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. Cumhur, MHP’yi mükâfatlandıracak, layık olduğu zirveye taşıyacaktır. Cumhur, başkanını seçecek o da sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

Fırsatçıların tespiti yapılarak hak ettikleri cezaları almaları sağlanacaktır. Fırsatçıların tespiti yapılarak hak ettikleri cezaları almaları sağlanacaktır.

Vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir. Vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir.

Vatandaşımızın cebine göz dikenler hesap verecekler. Vatandaşımızın cebine göz dikenler hesap verecekler.

Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir. Fahiş oynaklıkların ekonomik temeli yoktur. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir. Fahiş oynaklıkların ekonomik temeli yoktur.

Şu anda küresel ekonomi, enflasyon artışından dolayı, gıda ve enerji arz güvenliğinin riske girmesinden dolayı sınavdan geçiyor. Ekonomik sorunların önemli kısmı küresel bağlantılı. Şu anda küresel ekonomi, enflasyon artışından dolayı, gıda ve enerji arz güvenliğinin riske girmesinden dolayı sınavdan geçiyor. Ekonomik sorunların önemli kısmı küresel bağlantılı.

Fiyat artışı konusunda ajan provokatör gibi faaliyette olanların lekeli varlığı da inkar edilemez seviyede. Türkiye bugünkü dar boğazdan çıkacaktır. Fiyat artışı konusunda ajan provokatör gibi faaliyette olanların lekeli varlığı da inkar edilemez seviyede. Türkiye bugünkü dar boğazdan çıkacaktır.

Hak sahiplerinin 3600 ek göstergeye ulaşacak olması sevindirici bir gelişmedir. Nihayetinde acil bir ihtiyaç karşılandı. Hak sahiplerinin 3600 ek göstergeye ulaşacak olması sevindirici bir gelişmedir. Nihayetinde acil bir ihtiyaç karşılandı.

Terörün hudutlarımızda tutulması, Allah'ın inayetiyle başarılı olamayacak. Terörün hudutlarımızda tutulması, Allah'ın inayetiyle başarılı olamayacak.

Bölücü teröre destek veren hiçbir ülke ittifak kültüründen bahsedemez. Bölücü teröre destek veren hiçbir ülke ittifak kültüründen bahsedemez.

İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl evet diyelim? İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmasına nasıl evet diyelim?

'Emperyalizmin Miço'su haddini aşmaktadır. 'Emperyalizmin Miço'su haddini aşmaktadır.

Ege'de boğulmak isteyen karşımıza çıksın. Ege'de boğulmak isteyen karşımıza çıksın.