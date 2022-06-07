Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-cavusoglu-yunanistan-bu-ihlallerden-vazgecmezse-bu-adalarin-egemenligi-tartisilacak-1057086682.html
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'nin hukuki çerçevede yazdıklarını yanıt vermediğini belirterek, "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T14:58+0300
2022-06-07T15:44+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056858934_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4459104f0ab89d17ba86f534a832397a.jpg
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi."Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli" şeklinde konuştu.Yunanistanlı siyasetçilerin kompleks içinde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:"Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş.Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil."
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056858934_0:21:2000:1521_1920x0_80_0_0_1203514423f2b2048ffa3c41d528fc6b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mevlüt çavuşoğlu, türkiye, yunanistan

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak

14:58 07.06.2022 (güncellendi: 15:44 07.06.2022)
© Twitter Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Twitter
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'nin hukuki çerçevede yazdıklarını yanıt vermediğini belirterek, "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli" şeklinde konuştu.
Yunanistanlı siyasetçilerin kompleks içinde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş.
Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала