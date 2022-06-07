https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-cavusoglu-yunanistan-bu-ihlallerden-vazgecmezse-bu-adalarin-egemenligi-tartisilacak-1057086682.html

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'nin hukuki çerçevede yazdıklarını yanıt vermediğini belirterek, "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T14:58+0300

2022-06-07T14:58+0300

2022-06-07T15:44+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

yunanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056858934_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_4459104f0ab89d17ba86f534a832397a.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi."Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli" şeklinde konuştu.Yunanistanlı siyasetçilerin kompleks içinde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:"Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş.Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil."

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mevlüt çavuşoğlu, türkiye, yunanistan