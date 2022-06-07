https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-cavusoglu-yunanistan-bu-ihlallerden-vazgecmezse-bu-adalarin-egemenligi-tartisilacak-1057086682.html
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'nin hukuki çerçevede yazdıklarını yanıt vermediğini belirterek, "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T14:58+0300
2022-06-07T14:58+0300
2022-06-07T15:44+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
türkiye
yunanistan
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi."Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli" şeklinde konuştu.Yunanistanlı siyasetçilerin kompleks içinde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:"Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş.Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil."
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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, yunanistan
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak
14:58 07.06.2022 (güncellendi: 15:44 07.06.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türkiye'nin hukuki çerçevede yazdıklarını yanıt vermediğini belirterek, "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse Adalar'ın egemenliği tartışılacak" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Cumhurbaşkanımızın Miçotakis'le görüşmesinin ardından Yunanistan'ın gerçekleştirdiği tavır şaşırtıcı değil" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan ile anlaşamadığımız konular yıllardır var. Yunanistan silahlandırılmama koşuluyla kendisi verilen Adalar'ın statüsünü ihlal etmesi ve bunları gündeme getirdik. Biz buna BM'ye ilettik, Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse, bu Adalar'ın egemenliği tartışılacak. Hukuki çerçevede yazdıklarımız durumu açıklıyor, buna cevap vermeli" şeklinde konuştu.
Yunanistanlı siyasetçilerin kompleks içinde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:
"Yunanistan'daki siyasetçiler kompleks içindeler, bu aslında aşağılık kompleksinin açıklaması. Her gün Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik teklifle geldi, bu çerçevede önemli gelişmeler yaşandı. Biz hiçbir zaman iş insanlarına bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ilişkilerini kötüleştir diyemeyiz. Bu yüzden Dendias'ın açıklaması saçma olmuş.
Yunanistan'ın içine düştüğü durum içler acısı. En haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Elbette her ülke kendi çıkarını savunmak zorundadır, ama yüzümüze gülüp arkamızdan nefret ve kin dolu açıklamalarda bulunmak doğru değil."