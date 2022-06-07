https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-kirisci-ukraynadan-tahilin-yuzde-25-daha-ucuz-alinmasinda-mutabik-kalindi-1057093554.html

Bakan Kirişçi: Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındı

Bakan Kirişçi: Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındı

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındığını açıkladı. Bakan Kirişci, “Hem Rusya hem de Ukrayna bir... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T17:57+0300

2022-06-07T17:57+0300

2022-06-07T18:06+0300

vahit kirişci

tahıl

ukrayna krizi

rusya

türkiye

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaşma yaptıklarını belirterek “Ancak güvenlik ile ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar. Türkiye olarak hakemliğimizi arzu ediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyor” ifadelerini kullandı.Vahit Kirişci, İstanbul’da bu hafta Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Millet (BM) temsilcileriyle planlanan dörtlü zirve ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ziyaretinin gündeminin 'tahıl koridoru' olacağını söyledi.Hürriyet'in haberine göre Bakan Kirişçi Ukrayna depolarında bekletilen 20 milyon tondan fazla tahılın çıkarılması için yürütülen diplomasi trafiğini şu sözlerle anlattı:'Ette artış geriledi'Tarım ve Orman Bakanı Kirişci et fiyatlarındaki artış ile ilgili ise, “Et fiyatlarındaki artış şu anda geriledi. 120 liraya kadar çıkmış olan et fiyatları şu anda geriledi. Ciddi bir gerileme var. Üreticinin elbette kendine göre maliyeti var. Tüketici de var. Bizim tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Çünkü enflasyon denilen şeyden en çok etkilenen çiftçilerimiz. Örgütlü olmadıkları için. Çiftçi kesiminin böyle bir organizasyon kabiliyeti yok. Enflasyon en çok onları ezer. Petrol, doğalgaz, gübreden kaynaklı. İlaç 3 katına çıktı. Yüzde 106 arttı. Bunun gübredeki karşılığı yüzde 228, mazottaki karşılığı yüzde 208 ve yemdeki karşılığı yüzde 107 artış. Fiyatlar da artıyor” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kritik-bulusma-lavrov-cavusoglu-gorusmesinde-hangi-konularin-ele-alinmasi-bekleniyor--1057091785.html

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vahit kirişci, tahıl, ukrayna krizi, rusya