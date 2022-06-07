https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-kirisci-ukraynadan-tahilin-yuzde-25-daha-ucuz-alinmasinda-mutabik-kalindi-1057093554.html
Bakan Kirişçi: Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındı
Bakan Kirişçi: Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındığını açıkladı. Bakan Kirişci, “Hem Rusya hem de Ukrayna bir... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T17:57+0300
2022-06-07T17:57+0300
2022-06-07T18:06+0300
vahit kirişci
tahıl
ukrayna krizi
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaşma yaptıklarını belirterek “Ancak güvenlik ile ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar. Türkiye olarak hakemliğimizi arzu ediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyor” ifadelerini kullandı.Vahit Kirişci, İstanbul’da bu hafta Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Millet (BM) temsilcileriyle planlanan dörtlü zirve ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ziyaretinin gündeminin 'tahıl koridoru' olacağını söyledi.Hürriyet'in haberine göre Bakan Kirişçi Ukrayna depolarında bekletilen 20 milyon tondan fazla tahılın çıkarılması için yürütülen diplomasi trafiğini şu sözlerle anlattı:'Ette artış geriledi'Tarım ve Orman Bakanı Kirişci et fiyatlarındaki artış ile ilgili ise, “Et fiyatlarındaki artış şu anda geriledi. 120 liraya kadar çıkmış olan et fiyatları şu anda geriledi. Ciddi bir gerileme var. Üreticinin elbette kendine göre maliyeti var. Tüketici de var. Bizim tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Çünkü enflasyon denilen şeyden en çok etkilenen çiftçilerimiz. Örgütlü olmadıkları için. Çiftçi kesiminin böyle bir organizasyon kabiliyeti yok. Enflasyon en çok onları ezer. Petrol, doğalgaz, gübreden kaynaklı. İlaç 3 katına çıktı. Yüzde 106 arttı. Bunun gübredeki karşılığı yüzde 228, mazottaki karşılığı yüzde 208 ve yemdeki karşılığı yüzde 107 artış. Fiyatlar da artıyor” değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kritik-bulusma-lavrov-cavusoglu-gorusmesinde-hangi-konularin-ele-alinmasi-bekleniyor--1057091785.html
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Bakan Kirişçi: Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındı
17:57 07.06.2022 (güncellendi: 18:06 07.06.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ukrayna’dan tahılın yüzde 25 daha ucuz alınmasında mutabık kalındığını açıkladı. Bakan Kirişci, “Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyor” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ukrayna ile tahılı yüzde 25 daha ucuz almak için anlaşma yaptıklarını belirterek “Ancak güvenlik ile ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar. Türkiye olarak hakemliğimizi arzu ediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyor” ifadelerini kullandı.
Vahit Kirişci, İstanbul’da bu hafta Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Millet (BM) temsilcileriyle planlanan dörtlü zirve ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ziyaretinin gündeminin 'tahıl koridoru' olacağını söyledi.
Hürriyet'in haberine göre
Bakan Kirişçi Ukrayna depolarında bekletilen 20 milyon tondan fazla tahılın çıkarılması için yürütülen diplomasi trafiğini şu sözlerle anlattı:
“Ukrayna ile görüşmelerimiz devam ediyor. ‘Free on board’ (FOB) yani gemi güvertesinde teslimden yüzde 25’ten daha aşağıya tahıl verme konusunda mutabakatımız var. Ancak güvenlik ve ürünü ihraç etme konusunda ikilem yaşıyorlar. Bizim de burada Türkiye olarak hakemliğimizi arzu ediyorlar. Hem Rusya hem de Ukrayna bir tek bize güveniyor. BM’nin gözetiminde de o görüşmeler devam ediyor. İstanbul’da bu hafta bir görüşme yapacağız. Ayın 8’inde Rusya Dışişleri Bakanı Sayın Lavrov geliyor. Bu görüşmeleri ‘istikşafi’ görüşme’ olarak nitelendirebiliriz.
Ukrayna’ya ’Siz bu ürünleri dışarı çıkarabilirsiniz’ diyoruz. Koridor açıldığında Rusya size saldırmayacak. Ukrayna şu anda ihraç edebileceği limanlarda kendini mayınlarla koruyor. ‘Bu mayınların temizlenmesi halinde Rusya bana saldırabilir’ endişesi taşıyor. Biz de ‘Rusya’ya bu ürünler çıkana kadar lütfen saldırmayın. Siz de sözünüzde durun. Bunlar bu ürünü çıkarsın’ diyoruz. Çünkü dünyanın da ticarete ihtiyacı var. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasında köprü olmaya çalışıyoruz.”
'Ette artış geriledi'
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci et fiyatlarındaki artış ile ilgili ise, “Et fiyatlarındaki artış şu anda geriledi. 120 liraya kadar çıkmış olan et fiyatları şu anda geriledi. Ciddi bir gerileme var. Üreticinin elbette kendine göre maliyeti var. Tüketici de var. Bizim tüketiciyi de korumamız gerekiyor. Çünkü enflasyon denilen şeyden en çok etkilenen çiftçilerimiz. Örgütlü olmadıkları için. Çiftçi kesiminin böyle bir organizasyon kabiliyeti yok. Enflasyon en çok onları ezer. Petrol, doğalgaz, gübreden kaynaklı. İlaç 3 katına çıktı. Yüzde 106 arttı. Bunun gübredeki karşılığı yüzde 228, mazottaki karşılığı yüzde 208 ve yemdeki karşılığı yüzde 107 artış. Fiyatlar da artıyor” değerlendirmesini yaptı.