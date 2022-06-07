https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-koca-ozdagin-soylu-ile-ilgili-ifadesine-tepki-gosterdi-nezaketsizlik-1057102543.html

Bakan Koca, Özdağ’ın Soylu ile ilgili ifadesine tepki gösterdi: Nezaketsizlik

Bakan Koca, Özdağ’ın Soylu ile ilgili ifadesine tepki gösterdi: Nezaketsizlik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisiyle yaşadığı diyalog üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kullandığı... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T20:55+0300

2022-06-07T20:55+0300

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türkiye

fahrettin koca

ümit özdağ

zafer partisi

reyhanlı

doktor

süleyman soylu

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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin 2 acil nöbetçi doktorunun Suriyeli ve Türkçeyi tam konuşamadığını iddia etti.Özdağ: Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendikBunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kendisini arayarak konu hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Özdağ, Twitter üzerinden aramaya ilişkin şu paylaşımı yaptı:Özdağ paylaşımının devamında , “Bütün bakanların SS (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kastediyor) gibi küfürbaz olmadığını öğrendik” diye yazdı.Özdağ'ın bu ifadelerine tepki gösteren Koca, "Sayın Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.Bakan Koca’nın paylaşımına yanıt veren Özdağ, şunları yazdı:

türkiye

reyhanlı

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fahrettin koca, ümit özdağ, zafer partisi, reyhanlı, doktor, süleyman soylu