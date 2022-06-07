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https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-koca-ozdagin-soylu-ile-ilgili-ifadesine-tepki-gosterdi-nezaketsizlik-1057102543.html
Bakan Koca, Özdağ’ın Soylu ile ilgili ifadesine tepki gösterdi: Nezaketsizlik
Bakan Koca, Özdağ’ın Soylu ile ilgili ifadesine tepki gösterdi: Nezaketsizlik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisiyle yaşadığı diyalog üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kullandığı... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
fahrettin koca
ümit özdağ
zafer partisi
reyhanlı
doktor
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin 2 acil nöbetçi doktorunun Suriyeli ve Türkçeyi tam konuşamadığını iddia etti.Özdağ: Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendikBunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kendisini arayarak konu hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Özdağ, Twitter üzerinden aramaya ilişkin şu paylaşımı yaptı:Özdağ paylaşımının devamında , “Bütün bakanların SS (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kastediyor) gibi küfürbaz olmadığını öğrendik” diye yazdı.Özdağ'ın bu ifadelerine tepki gösteren Koca, "Sayın Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.Bakan Koca’nın paylaşımına yanıt veren Özdağ, şunları yazdı:
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Bakan Koca, Özdağ’ın Soylu ile ilgili ifadesine tepki gösterdi: Nezaketsizlik

20:55 07.06.2022 (güncellendi: 21:10 07.06.2022)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kendisiyle yaşadığı diyalog üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Bakan Koca, "Düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin 2 acil nöbetçi doktorunun Suriyeli ve Türkçeyi tam konuşamadığını iddia etti.

Özdağ: Bütün bakanların SS gibi küfürbaz olmadığını öğrendik

Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, kendisini arayarak konu hakkında bilgilendirdiğini ifade eden Özdağ, Twitter üzerinden aramaya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca beni arayarak acil serviste 4 doktorun görev yaptığını, ikisinin Türk ikisinin ise Suriye kökenli olduğunu ancak Türkiye’de tıp eğitimi aldıklarını ifade etti. Kendisine ilgisi için teşekkür ederim.

Özdağ paylaşımının devamında , “Bütün bakanların SS (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kastediyor) gibi küfürbaz olmadığını öğrendik” diye yazdı.
Özdağ'ın bu ifadelerine tepki gösteren Koca, "Sayın Ümit Özdağ, Reyhanlı Devlet Hastanesi ile ilgili verdiğiniz yanlış bilgiyi düzeltmeniz için sizi aradım, hatanızı kendiniz düzeltin istedim. Ama düzeltme metninizde konuyla ilgisi olmayan bir bakan arkadaşıma sataştınız. Nezaketsizlik, düzeltme olarak kabul edilemez!” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca’nın paylaşımına yanıt veren Özdağ, şunları yazdı:
Verdiğiniz bilgiyi kamuoyu İle paylaştım, teşekkür ettim. SS’nin konu İle alakası yok. Benimle var. Nezaket dersi vermeniz gereken ben değilim. Ayrıca ben hata yapmadım, vatandaşın derdini naklettim. Sizin aramanız gereken Reyhanlı’da sayıları iyice azalmış Türk vatandaşları
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