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https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-nebati-hazine-nakit-dengesi-mayis-ayinda-1492-milyar-tl-fazla-verdi-1057096738.html
Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla verdi
Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla vermiştir" ifadelerini... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T19:05+0300
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türkiye
nureddin nebati
bakan
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.Hazine Nakit dengesinin fazla verdiğini vurgulayan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 316 milyar 479 milyon lira, nakit giderleri 167 milyar 246 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 151 milyar 637 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 164 milyar 842 milyon lira fazla verdi.Mayıs ayında nakit dengesinde 149 milyar 233 milyon liralık fazlalık oluştu.Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 405 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 15 milyar 271 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 178 milyar 327 milyon lira artış görüldü.
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nureddin nebati, bakan, hazine ve maliye bakanlığı

Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla verdi

19:05 07.06.2022 (güncellendi: 19:15 07.06.2022)
© AA / Erhan ElaldıGeleneksel MÜSiAD İftar Programı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı.
Geleneksel MÜSiAD İftar Programı, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftara katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA / Erhan Elaldı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla vermiştir" ifadelerini kullandıç
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Hazine Nakit dengesinin fazla verdiğini vurgulayan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla vermiştir. Özellikle bütçe gelirlerindeki olumlu performansın neticesinde Ocak-Mayıs dönemi nakit fazlası ise 82.4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu sonuçlar uyguladığımız mali disiplinin somut bir göstergesidir. Mali disiplinden taviz vermeden kamu maliyesindeki sağlam duruşumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 316 milyar 479 milyon lira, nakit giderleri 167 milyar 246 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 151 milyar 637 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 164 milyar 842 milyon lira fazla verdi.
Mayıs ayında nakit dengesinde 149 milyar 233 milyon liralık fazlalık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 405 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 15 milyar 271 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 178 milyar 327 milyon lira artış görüldü.
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