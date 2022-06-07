https://tr.sputniknews.com/20220607/bakan-nebati-hazine-nakit-dengesi-mayis-ayinda-1492-milyar-tl-fazla-verdi-1057096738.html

Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla verdi

Bakan Nebati: Hazine nakit dengesi mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bütçe sonuçlarının öncü göstergesi olan Hazine nakit dengesi Mayıs ayında 149.2 milyar TL fazla vermiştir" ifadelerini... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T19:05+0300

2022-06-07T19:05+0300

2022-06-07T19:15+0300

türkiye

nureddin nebati

bakan

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter üzerinden mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.Hazine Nakit dengesinin fazla verdiğini vurgulayan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 316 milyar 479 milyon lira, nakit giderleri 167 milyar 246 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 151 milyar 637 milyon lira, faiz ödemeleri ise 15 milyar 609 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 164 milyar 842 milyon lira fazla verdi.Mayıs ayında nakit dengesinde 149 milyar 233 milyon liralık fazlalık oluştu.Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 405 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 15 milyar 271 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında ise 178 milyar 327 milyon lira artış görüldü.

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nureddin nebati, bakan, hazine ve maliye bakanlığı