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https://tr.sputniknews.com/20220607/besiktasta-yakalanan-jammerli-hirsiz-riva-tekne-faciasinin-faili-cikti-1057075618.html
Beşiktaş'ta yakalanan 'jammerlı' hırsız Riva tekne faciasının faili çıktı
Beşiktaş'ta yakalanan 'jammerlı' hırsız Riva tekne faciasının faili çıktı
Beşiktaş’ta jammer (sinyal kesici) kullanarak çok sayıda araç çalan kişinin, 2014 yılında Beykoz açıklarında 24 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T11:38+0300
2022-06-07T11:39+0300
türkiye
jammer
hırsızlık
riva
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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Konaklar Mahallesi'nde bir cadde üzerinde devriye görevini yaptıkları sırada karşılarından gelen şahıstan şüphelenerek durdurup arama yaparak Genel Bilgi Tarama'sını (GBT) sorgulattı. Eyüp Y. isimli bir kimlik veren şahsın sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Polis ekipleri şahsın hareketlerinden şüphelenerek, aracını nereye park ettiğini sordu ve otomobilde arama yaptı. Aramalar sırasında aracın içerisinde iki adet cep telefonu ele geçirilerek incelemeye alındı. Polis arama yaparken, aracı çalıştırıp patlak lastikle kaçtıPolis ekipleri araç içerisinde arama yaptığı sırada şahıs, otomobili çalıştırıp kaçmak istedi. Aracın içerisinde bulunan polis, şahsı durdurmak için uzun süre uğraştı. Şüpheli şahıs, araç hareket halindeyken yaşanan boğuşma sırasında polisin düşmesini fırsat bilerek Gültepe Mahallesi istikametine doğru kaçtı. Polis ekipleri aracın lastiğine ateş ederek patlatmasına rağmen, şüpheli şahıs kaçarak izin kaybettirdi. Sahte kimlik kullanan şahıs evinde yakalandıAraçtaki cep telefonlarından yola çıkan Beşiktaş polisi, hatların Selçuk Ü. isimli bir şahsa ait olduğunu belirledi. Selçuk Ü. isimli şahıs, polis ekiplerine telefonlarının çalındığını söylemesi üzerine, ekipler araştırmalarını genişletti. Yapılan incelemelerde Eyüp Y., isimli sahte kimlik kullanan şahsın Ümit A. (42) isimli emniyette kaydı bulunan şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın ikameti olan Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Baskın sonucu Ümit A. ve kayınbiraderi Doğan O. (50) gözaltına alındı. Jammer kullanarak otomobil hırsızlığı yaptıkları ortaya çıktıGözaltına alınan Ümit A.’nın jammer (sinyal kesici) kullanarak otomobil çaldıkları belirlendi. Araç sahiplerinin kapıları kilitleyeceği sırada jammer’ı devreye sokan şahısların, kapı kilitlenmeyince aracı çalıp kaçtıkları ve bazı araçlardan ise çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlendi. Ayrıca Ümit A.’nın üzerinde bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda ise 16 farklı suçtan firar olduğu, 20 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildiÖte yandan gözaltına alınan Doğan O. isimli şahsın ise toplamda 6 adet otomobil hırsızlığı suçlarından firarının yanı sıra, 2014 yılında Beykoz Riva açıklarında yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise kayıp olduğu tekne faciasının faili olduğu ve firar ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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jammer, hırsızlık, riva

Beşiktaş'ta yakalanan 'jammerlı' hırsız Riva tekne faciasının faili çıktı

11:38 07.06.2022 (güncellendi: 11:39 07.06.2022)
© İHA / "Jammerlı" hırsız Riva tekne faciasının faili çıktı
Jammerlı hırsız Riva tekne faciasının faili çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA /
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Beşiktaş’ta jammer (sinyal kesici) kullanarak çok sayıda araç çalan kişinin, 2014 yılında Beykoz açıklarında 24 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasının faili olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Konaklar Mahallesi'nde bir cadde üzerinde devriye görevini yaptıkları sırada karşılarından gelen şahıstan şüphelenerek durdurup arama yaparak Genel Bilgi Tarama'sını (GBT) sorgulattı. Eyüp Y. isimli bir kimlik veren şahsın sorgusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Polis ekipleri şahsın hareketlerinden şüphelenerek, aracını nereye park ettiğini sordu ve otomobilde arama yaptı. Aramalar sırasında aracın içerisinde iki adet cep telefonu ele geçirilerek incelemeye alındı.

Polis arama yaparken, aracı çalıştırıp patlak lastikle kaçtı

Polis ekipleri araç içerisinde arama yaptığı sırada şahıs, otomobili çalıştırıp kaçmak istedi. Aracın içerisinde bulunan polis, şahsı durdurmak için uzun süre uğraştı. Şüpheli şahıs, araç hareket halindeyken yaşanan boğuşma sırasında polisin düşmesini fırsat bilerek Gültepe Mahallesi istikametine doğru kaçtı. Polis ekipleri aracın lastiğine ateş ederek patlatmasına rağmen, şüpheli şahıs kaçarak izin kaybettirdi.

Sahte kimlik kullanan şahıs evinde yakalandı

Araçtaki cep telefonlarından yola çıkan Beşiktaş polisi, hatların Selçuk Ü. isimli bir şahsa ait olduğunu belirledi. Selçuk Ü. isimli şahıs, polis ekiplerine telefonlarının çalındığını söylemesi üzerine, ekipler araştırmalarını genişletti. Yapılan incelemelerde Eyüp Y., isimli sahte kimlik kullanan şahsın Ümit A. (42) isimli emniyette kaydı bulunan şahıs olduğu tespit edildi. Şahsın ikameti olan Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Baskın sonucu Ümit A. ve kayınbiraderi Doğan O. (50) gözaltına alındı.

Jammer kullanarak otomobil hırsızlığı yaptıkları ortaya çıktı

Gözaltına alınan Ümit A.’nın jammer (sinyal kesici) kullanarak otomobil çaldıkları belirlendi. Araç sahiplerinin kapıları kilitleyeceği sırada jammer’ı devreye sokan şahısların, kapı kilitlenmeyince aracı çalıp kaçtıkları ve bazı araçlardan ise çok sayıda hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Ayrıca Ümit A.’nın üzerinde bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda ise 16 farklı suçtan firar olduğu, 20 adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan gözaltına alınan Doğan O. isimli şahsın ise toplamda 6 adet otomobil hırsızlığı suçlarından firarının yanı sıra, 2014 yılında Beykoz Riva açıklarında yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin ise kayıp olduğu tekne faciasının faili olduğu ve firar ettiği tespit edildi.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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