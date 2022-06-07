Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220607/bm-77-genel-kurul-baskani-macar-diplomat-csaba-korosi-oldu--1057105915.html
BM 77. Genel Kurul Başkanı Macar diplomat Csaba Körösi oldu
BM 77. Genel Kurul Başkanı Macar diplomat Csaba Körösi oldu
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T22:42+0300
2022-06-07T22:44+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
başkan
bm genel kurulu
macaristan
diplomat
csaba körösi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057106046_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_18cc08289c1d76cf2c497009e2d88432.jpg
BM üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nun 77. dönem başkanı belli oldu.BM Genel Kurulu, 77. dönem başkanlığına Csaba Körösi'yi seçti.Körösi, eylülde görevi BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid'den devralacak ve Eylül 2023'e kadar sürdürecek.Csaba Körösi, 2010-2014 yıllarında Macaristan'ın BM Daimi Temsilcisi görevinde bulundu.BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor. Genel Kurul kararlarının BM Güvenlik Konseyi kararları gibi yasal bağlayıcılığı olmasa da uluslararası toplumun genel olarak düşüncesini yansıtıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/bm-dunya-tum-dikkatini-ukraynaya-vermeye-devam-ederse-afrikada-cocuk-olumlerinde-buyuk-artis-olur-1057099522.html
macaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057106046_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_37e94e5033114828624cf3234d3afc44.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, birleşmiş milletler (bm), başkan, bm genel kurulu, macaristan, diplomat, csaba körösi

BM 77. Genel Kurul Başkanı Macar diplomat Csaba Körösi oldu

22:42 07.06.2022 (güncellendi: 22:44 07.06.2022)
© Fotoğraf : Macaristan Dışişleri BakanlığıBirleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi.
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Fotoğraf : Macaristan Dışişleri Bakanlığı
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi.
BM üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nun 77. dönem başkanı belli oldu.
BM Genel Kurulu, 77. dönem başkanlığına Csaba Körösi'yi seçti.
Körösi, eylülde görevi BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid'den devralacak ve Eylül 2023'e kadar sürdürecek.
Csaba Körösi, 2010-2014 yıllarında Macaristan'ın BM Daimi Temsilcisi görevinde bulundu.
BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.
BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor. Genel Kurul kararlarının BM Güvenlik Konseyi kararları gibi yasal bağlayıcılığı olmasa da uluslararası toplumun genel olarak düşüncesini yansıtıyor.
BM, Yemen için gereken 4.3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
DÜNYA
BM: Dünya tüm dikkatini Ukrayna'ya vermeye devam ederse Afrika'da çocuk ölümlerinde büyük artış olur
20:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала