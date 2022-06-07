https://tr.sputniknews.com/20220607/bm-77-genel-kurul-baskani-macar-diplomat-csaba-korosi-oldu--1057105915.html

BM 77. Genel Kurul Başkanı Macar diplomat Csaba Körösi oldu

BM 77. Genel Kurul Başkanı Macar diplomat Csaba Körösi oldu

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanlığına Macar diplomat Csaba Körösi seçildi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T22:42+0300

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dünya

bm

birleşmiş milletler (bm)

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diplomat

csaba körösi

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BM üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulu'nun 77. dönem başkanı belli oldu.BM Genel Kurulu, 77. dönem başkanlığına Csaba Körösi'yi seçti.Körösi, eylülde görevi BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid'den devralacak ve Eylül 2023'e kadar sürdürecek.Csaba Körösi, 2010-2014 yıllarında Macaristan'ın BM Daimi Temsilcisi görevinde bulundu.BM Genel Kurulu Başkanı, oturumları yönetiyor ve Kurulun işleyişini düzenliyor. Genel Kurul ayrıca her yıl BM'nin bütçesini belirliyor ve kontrol ediyor.BM Genel Kurulunda, uluslararası toplumun genel düşüncesini yansıtan kararlar alınıyor. Genel Kurul kararlarının BM Güvenlik Konseyi kararları gibi yasal bağlayıcılığı olmasa da uluslararası toplumun genel olarak düşüncesini yansıtıyor.

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bm, birleşmiş milletler (bm), başkan, bm genel kurulu, macaristan, diplomat, csaba körösi