https://tr.sputniknews.com/20220607/bolu-daginda-zincirleme-trafik-kazasi-15-kisi-yaralandi-1057062535.html

Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T00:23+0300

2022-06-07T00:23+0300

2022-06-07T00:25+0300

bolu dağı

zincirleme kaza

türkiye

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057062582_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_4a32ed8e25ee703993919e18e504fe62.jpg

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde Şemsettin Tekeli yönetimindeki kamyon, Arif Günal idaresindeki tıra çarptı.Çarpmanın etkisiyle devrilirken tıra Mahmut Kaya'nın kullandığı minibüs ve Jale İnce yönetimindeki kamyonet çarptı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Jale ve Gürkan İnce, Mahmut, Ali ve Mehmet Kaya, Zehra, Celal, Ayşen, Mehmet, Hasan ve Fatma Özer, Arif Günalan, Hüseyin Alkış, Ali Osman Ayaş ile Emel Ece olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Minibüstekilerin İstanbul'daki cenaze töreninin ardından Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

bolu dağı

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bolu dağı, zincirleme kaza, kaza