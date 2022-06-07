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Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T00:23+0300
2022-06-07T00:23+0300
2022-06-07T00:25+0300
bolu dağı
zincirleme kaza
türkiye
kaza
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Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde Şemsettin Tekeli yönetimindeki kamyon, Arif Günal idaresindeki tıra çarptı.Çarpmanın etkisiyle devrilirken tıra Mahmut Kaya'nın kullandığı minibüs ve Jale İnce yönetimindeki kamyonet çarptı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Jale ve Gürkan İnce, Mahmut, Ali ve Mehmet Kaya, Zehra, Celal, Ayşen, Mehmet, Hasan ve Fatma Özer, Arif Günalan, Hüseyin Alkış, Ali Osman Ayaş ile Emel Ece olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.Minibüstekilerin İstanbul'daki cenaze töreninin ardından Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.
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bolu dağı, zincirleme kaza, kaza
Bolu Dağı'nda zincirleme trafik kazası: 15 kişi yaralandı
00:23 07.06.2022 (güncellendi: 00:25 07.06.2022) Abone ol
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli 1. Viyadük Sarıçökek mevkisinde Şemsettin Tekeli yönetimindeki kamyon, Arif Günal idaresindeki tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilirken tıra Mahmut Kaya'nın kullandığı minibüs ve Jale İnce yönetimindeki kamyonet çarptı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Jale ve Gürkan İnce, Mahmut, Ali ve Mehmet Kaya, Zehra, Celal, Ayşen, Mehmet, Hasan ve Fatma Özer, Arif Günalan, Hüseyin Alkış, Ali Osman Ayaş ile Emel Ece olay yerindeki müdahalenin ardından Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uzun konvoy oluştu. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Minibüstekilerin İstanbul'daki cenaze töreninin ardından Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.