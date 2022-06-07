BOTAŞ Genel Müdürü Özcan: Tuz Gölü gaz depolama kapasitesini artıracak zengin yapı tespit ettik

"Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde birinci etap çalışmaları bitti. Tuz Gölü depolama sahalarımız aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bu tesisin, mevcut depolama tesislerinden bir farkı da doğalgaz alt yapımıza ciddi anlamda esneklik kazandırıyor. Kamuoyunda, 'Doğalgaz depoları ne durumda? Sisteme ne kadar gaz verebiliyor?' soruları soruldu. Tuz Gölü bu soruların sorulduğu dönemde bize ciddi anlamda katkı sağladı. 2017'de 350 milyon metreküp olan kapasite, bugün itibarıyla 1 milyar metreküpü aşan bir katkı sağladı. Tuz Gölü depolama tesisinde, kış dönemi içinde birkaç defa doldurma ve boşaltma işlemleri gerçekleştirildi. Eski doğalgaz havzalarında bu işlemi yapıyor olsaydık, doğalgaza ihtiyaç durumunda hızlı ve etkili bir reaksiyon veremezdik. Bu tesislerde ise birkaç gün içinde depolarda ciddi bir şekilde kapasite artışı sağlayıp, akabinde de sisteme gaz verme kabiliyetini artırmanın imkanını yaşamış olduk. Tuz Gölü depolama tesisimizdeki 2023 hedefimiz kısmetse 5,4 milyar metreküp kapasitesine çıkarmak. Ayrıca ilk defa olarak depolama kapasitesini 15 milyar metreküpe çıkaracağımız jeolojik çalışmanın haberini vermek istiyorum. Alt yapı oluşturmuştuk. Hirfanlı Barajı'ndan tatlı suyumuzu getirmiştik. Bu tatlı suyla beraber, tuz sahasında kavern üretmeye devam edebileceğimiz jeolojik anlamda çok zengin güzel bir yapıyı tespit etmiş durumdayız. İkinci bir sabit yatırım yapmaksızın, buradaki depolama kabiliyetimizi 15 milyar metreküpe çıkarmış olacağız. Ülkemizin toplamda minimum yüzde 20'lik depolama kapasitesini elde etmesine yardımcı olacağız. Ülkemizde, yaz-kış dönemlerinde mevsimsel ihtiyaç farklılıklarından dolayı ilave depolama kapasitesinin sistemimize dahil olması, doğalgazda gücümüze güç katacak."