CANLI BLOG| Donanım- yazılım şirketi IBM, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında.
Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu gerekçe gösterilerek Rus kültürüne yönelik yasaklamalar sürüyor. Son olarak Ukrayna Eğitim Bakan Yardımcısı, büyük Rus yazar Lev Tolstoy’un Savaş ve Barış romanının okulların ders programından çıkarılacağını söyledi. Önde gelen ABD'li donanım ve yazılım şirketi IBM de Rusya’daki faaliyetlerini durdurdu.
17:36 07.06.2022
Herson’da ilk Rus bankası çalışmaya başladı
Ukrayna’da Rusya ordusunun denetiminde bulunan Herson bölgesinde, ilk Rusya bankasının çalışmaya başladığı, bankada hesap açmanınsa bir buçuk ay sonra mümkün olacağı belirtildi. Rusya ordusunun denetimine geçmesi sonrası Herson’da oluşturulan askeri-sivil idarenin başkan yardımcısı Kirill Stremousov, ‘Ukrayna bankalarınınsa, Ukrayna tarafı ile temasın kopmuş olması nedeniyle bölgede çalışmayacağını’ kaydetti.
17:10 07.06.2022
Mariupol sahilinde, mayın temizleme işlemleri bitene kadar denize girmek belediye kararıyla yasaklandı.
17:05 07.06.2022
IBM, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu
Dünyanın önde gelen Amerikan donanım ve yazılım şirketi IBM, Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.
Şirketin CEO'su Arvind Krishna, Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldıklarını belirterek, “Ukrayna’daki savaşla ilgili geçen hafta yapılan ilana ilişkin birçoğunuzdan gelen yanıtları duydum ve değerli buluyorum. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım: Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldık” ifadelerini kullandı.
Krishna ayrıca, şirketin Ukraynalı çalışanlarının, özellikle ülkeden tahliyelerine ilişkin destek konusunda alınan önlemlere vurgu yaparak, başta finansal destek olmak üzere, her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.
16:46 07.06.2022
Rusya, Japonya ile deniz balıkçılığı anlaşmasını askıya aldı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova ile Tokyo arasındaki deniz canlılarının avlanmasına ilişkin anlaşmayı Japonya tüm mali yükümlülüklerini yerine getirene dek askıya aldıklarını söyledi.
1998 tarihli anlaşmanın iki ülkenin çıkar dengesi gözetilerek yapıldığını ve Japon balıkçıların Rusya'nın Güney Kuril Adaları'nda Moskova'nın belirlediği kota dahilinde avlanmasına olanak sağladığını anımsatan Zaharova, "Maalesef Tokyo, Sahalin Bölgesi'ne karşılıksız teknik yardım sunulmasını öngören ve anlaşmanın ayrılmaz unsurlarından biri olan yıllık uygulama belgesini imzalamayı sürüncemede bırakarak anlaşmada öngörülen ödemeleri dondurma yoluna gitti. Oluşan mevcut durumda, Japon tarafı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirene dek anlaşmayı askıya almaya karar vermek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.
16:27 07.06.2022
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Baltık ülkelerinin liderleri ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, “Ukrayna'yı silah tedariki ile desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
15:58 07.06.2022
Ukrayna’da Savaş ve Barış müfredattan çıkarılacak
Ukrayna Eğitim Bakan Yardımcısı Andrey Vitrenko, büyük Rus yazar Lev Tolstoy’un Savaş ve Barış romanının okulların ders programından çıkarılacağını söyledi. Vitrenko, Ukraina-24 televizyonunun yayınında, “Savaş ve Barış, yabancı edebiyat derslerinden çıkarılacak, bu kitap müfredatta bulunmayacak” dedi.
Savaş ve Barış’ın yanında, ‘Rus ordusunun yüceltildiği her şeyin’, yani her kitabın Ukrayna okullarının ders programlarından çıkarılacağını ifade eden Vitrenko, Rus yazarlardan hangilerinin yapıtlarının müfredattan çıkarılacağına dair nihai bir karar alınmadığını da ekledi.