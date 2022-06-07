CANLI BLOG| Donanım- yazılım şirketi IBM, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

IBM, Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

Dünyanın önde gelen Amerikan donanım ve yazılım şirketi IBM, Rusya’daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Şirketin CEO'su Arvind Krishna, Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldıklarını belirterek, “Ukrayna’daki savaşla ilgili geçen hafta yapılan ilana ilişkin birçoğunuzdan gelen yanıtları duydum ve değerli buluyorum. Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım: Rusya'daki tüm operasyonları askıya aldık” ifadelerini kullandı.

Krishna ayrıca, şirketin Ukraynalı çalışanlarının, özellikle ülkeden tahliyelerine ilişkin destek konusunda alınan önlemlere vurgu yaparak, başta finansal destek olmak üzere, her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını kaydetti.