https://tr.sputniknews.com/20220607/cumhurbaskani-erdogan-bugun-saat-1400te-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1057075853.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T11:39+0300

2022-06-07T11:39+0300

2022-06-07T11:42+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-lideri-bahceli-iftarda-bir-araya-geldi-1055689271.html

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recep tayyip erdoğan