https://tr.sputniknews.com/20220607/cumhurbaskani-erdogan-bugun-saat-1400te-mhp-lideri-bahceli-ile-gorusecek-1057075853.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T11:39+0300
2022-06-07T11:39+0300
2022-06-07T11:42+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-lideri-bahceli-iftarda-bir-araya-geldi-1055689271.html
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
11:39 07.06.2022 (güncellendi: 11:42 07.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.