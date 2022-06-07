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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T11:39+0300
2022-06-07T11:42+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-lideri-bahceli-iftarda-bir-araya-geldi-1055689271.html
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 14:00'te MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

11:39 07.06.2022 (güncellendi: 11:42 07.06.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Bahçeli, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftarda bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
19 Nisan, 20:47
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