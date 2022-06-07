https://tr.sputniknews.com/20220607/cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-gorustu-1057087515.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:21+0300
2022-06-07T15:21+0300
2022-06-07T15:21+0300
savunma
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştüCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-lideri-bahceli-iftarda-bir-araya-geldi-1055689271.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.