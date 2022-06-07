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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:21+0300
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savunma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştüCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220419/cumhurbaskani-erdogan-ile-mhp-lideri-bahceli-iftarda-bir-araya-geldi-1055689271.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

15:21 07.06.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile iftarda bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.04.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli iftarda bir araya geldi
19 Nisan, 20:47
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