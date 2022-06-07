https://tr.sputniknews.com/20220607/cumhurbaskanligi-karari-ile-1-il-muftusu-gorevden-alindi-10-ilin-muftusu-degisti-1057064172.html

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T00:50+0300

2022-06-07T00:50+0300

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müftü

türkiye

cumhurbaşkanlığı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.Buna göre, Bartın Müftülüğüne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.

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müftü, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan