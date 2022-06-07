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https://tr.sputniknews.com/20220607/cumhurbaskanligi-karari-ile-1-il-muftusu-gorevden-alindi-10-ilin-muftusu-degisti-1057064172.html
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti
Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T00:50+0300
2022-06-07T00:54+0300
müftü
türkiye
cumhurbaşkanlığı
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.Buna göre, Bartın Müftülüğüne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.
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müftü, cumhurbaşkanlığı, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanlığı kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti

00:50 07.06.2022 (güncellendi: 00:54 07.06.2022)
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© İHA / RIDVAN KILIÇ - SEDAT IRMAK
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararı ile 1 il müftüsü görevden alındı, 10 ilin müftüsü değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bartın Müftüsü Abdülcelil Çakar görevden alınırken, 3 ile yeni müftü atandı ve 7 il müftüsünün yeri değiştirildi.
Buna göre, Bartın Müftülüğüne Van Müftüsü Ömer Keskin, Van Müftülüğüne Gümüşhane Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Gümüşhane Müftülüğüne Hüseyin Gün, Ankara Müftülüğüne Adana Müftüsü Hasan Çınar, Adana Müftülüğüne Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı, Adıyaman Müftülüğüne Şırnak Müftüsü Mehmet Taştan, Şırnak Müftülüğüne Ahmet Dilek, Mersin Müftülüğüne Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman, Kırklareli Müftülüğüne Kars Müftüsü Yusuf Eviş ve Kars Müftülüğüne ise Hamza Bayram getirildi.
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