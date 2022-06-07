https://tr.sputniknews.com/20220607/denizlide-markete-ustsuz-gelerek-alisveris-yapti-sorusturma-baslatildi-1057077092.html

Denizli'de markete üstsüz gelerek alışveriş yaptı, soruşturma başlatıldı

Denizli'de markete üstsüz gelerek alışveriş yaptı, soruşturma başlatıldı

Denizli’de sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde gittiği marketten alışveriş yapan kadın hakkında soruşturma başlatıldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T12:02+0300

2022-06-07T12:02+0300

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çıplak

türkiye

denizli

soruşturma

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Denizli’de önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında marketin önüne yanaşan taksiden üstsüz bir şekilde inen kadın, içeriye girdi. Görenlerin şaşkına döndüğü kadın, yarı çıplak bir şekilde marketten alışveriş yapmaya başladı. Kadın, alışverişini yaptıktan sonra geldiği taksiye binerek bölgeden uzaklaştı.Yarı çıplak vaziyette alışveriş yapan kadına ait güvenlik kamerası kayıtlarının, marketteki görevliler tarafından sosyal medyada paylaşılması, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Araştırma sonucunda taksiciye ulaşan güvenlik güçleri, üstsüz bir şekilde markete giren kadının kimliğini tespit etti.Adresinde bulunamayan ve il dışında olduğunu söyleyen kadın, ifadesi alınmak üzere karakola davet edildi.

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çıplak, denizli, soruşturma