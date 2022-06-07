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Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki: 'Önyargılı ve gerçek dışı'
Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki: 'Önyargılı ve gerçek dışı'
Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz" şeklinde bir açıklamada... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T20:20+0300
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avrupa parlamentosu (ap)
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu’nun raporuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporuna tepki: 'Önyargılı ve gerçek dışı'

20:20 07.06.2022 (güncellendi: 20:35 07.06.2022)
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu’nun raporuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu, 7 Haziran 2022 tarihinde AP Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz.

AP’den öncelikli beklentimiz, dar görüşlü çevrelerin gündemine alet olmaması ve katılım müzakere sürecinin canlandırılması için AB kurumlarına yönelik teşvik edici bir tutum sergilemesidir. Maalesef AP bugüne kadar bunun tam tersi bir tutum takınmıştır. Terör örgütü üyelerinin AP içerisinde yuvalanmalarına ve terör propagandası yapmalarına dahi müsamaha gösteren AP’nin bu tutumu aslında şaşırtıcı da değildir. AP böylece Türk kamuoyu nezdinde hem inandırıcılığını hem de güvenirliğini yitirmiştir.

Bu nedenle, raporda yer alan ülkemize dair demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin iddialar ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında bir iki AB üyesinin dar görüşlü çıkar sağlama çabalarını yansıtan temelsiz görüşlerin bizim için hiçbir hükmü bulunmamaktadır.

Bizim AB’den beklentimiz, öncelikle tüm AB kurumlarının Türkiye’ye yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu çerçevede katılım sürecinin canlandırılması, Vize Serbestisi Diyaloğu’nun hızlandırılması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerinin başlatılması, terörle mücadelede işbirliğinin artırılması, göç işbirliği kapsamında özellikle Gönüllü İnsani Geri Kabul Planı’nın hayata geçirilmesidir.

Bu konularda atılacak adımları teşvik etmek yerine, Türkiye’yi sığ bir bakış açısıyla değerlendiren bu rapor AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğini teşkil etmekte ve sadece AP’nin itibarını zedelemektedir.

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