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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220607/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057070491.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar, 7 Haziran 2022 sabahında 16,62 lira bandının üzerinde yer alıyor. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Dolar, 7 Haziran 2022 sabahında 16,62 lira bandının üzerinde yer alıyor. Euro/TL ise 17,7558 lira alış fiyatı, 17,7720 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,6332 lira, satış fiyatı 16,6419 liradan işlem görüyor.İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 20,7588 lira, satış fiyatı 20,8634 lira seviyesinde seyrediyor.Çeyrek altın ne kadar?Güne yükselişle başlayan ons altın satış fiyatı, 1843 dolar seviyesinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 983 lira.Çeyrek altın 1622 lira.Cumhuriyet altını 6466 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220606/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1057023177.html
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dolar, dolar/tl, altın, euro, türk lirası

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

09:11 07.06.2022
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© REUTERS / Rick Wilking
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Dolar, 7 Haziran 2022 sabahında 16,62 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar, 7 Haziran 2022 sabahında 16,62 lira bandının üzerinde yer alıyor. Euro/TL ise 17,7558 lira alış fiyatı, 17,7720 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,6332 lira, satış fiyatı 16,6419 liradan işlem görüyor.
İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 20,7588 lira, satış fiyatı 20,8634 lira seviyesinde seyrediyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Güne yükselişle başlayan ons altın satış fiyatı, 1843 dolar seviyesinde yer alıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;
Gram altın 983 lira.
Çeyrek altın 1622 lira.
Cumhuriyet altını 6466 lira.
Altın bilezik - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
EKONOMİ
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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