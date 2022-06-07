https://tr.sputniknews.com/20220607/duma-yabanci-ajanlarla-ilgili-mevzuatin-normlarini-birlestiren-yasa-tasarisini-kabul-etti-1057101058.html

Duma, yabancı ajanlarla ilgili mevzuatın normlarını birleştiren yasa tasarısını kabul etti

Duma, yabancı ajanlarla ilgili mevzuatın normlarını birleştiren yasa tasarısını kabul etti

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ‘yabancı ajanlarla’ ilgili mevzuatın normlarını birleştiren yasa tasarısını ilk oturumda kabul etti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T20:21+0300

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Belge, ‘yabancı ajan’, ‘yabancı etki’, ‘yabancı kaynak’ ve ‘siyasi figür’ kavramlarını ve kimlerin yabancı ajan olarak tanımlanabileceğini açıklığa kavuşturmanın yanı sıra, mevcut dört kavram yerine birleşik bir yabancı ajan kaydı getirerek buna dahil edilme ve hariç tutulma prosedürünün belirlenmesini öngörüyor.Tasarıyı hazırlayan milletvekillerinden Vasiliy Piskarev, “Bugün, tasarının ilk oturumda değerlendirileceğini ve destekleneceğini umuyorum. Desteklenirse, hem çalışması hem de ülkemizin güvenliğini sağlaması için bahar dönemi bitmeden çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz” dedi.Öte yandan, hükümetin tasarının biraz daha geliştirilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiği kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220328/deutsche-welle-rusyada-yabanci-ajan-ilan-edildi-1055102681.html

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