https://tr.sputniknews.com/20220607/edremit-belediye-baskani-makaminda-darbedildi-1057090133.html
Edremit Belediye Başkanı makamında darbedildi
Edremit Belediye Başkanı makamında darbedildi
Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında uğradığı saldırıda yaralandı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T16:05+0300
2022-06-07T16:05+0300
2022-06-07T16:05+0300
türkiye
türkiye
edremit
belediye başkanı
saldırı
polis
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Edremit Belediye Başkanı makamında darbedildi. Olayda burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine kafa atarak burnunu kırdığı belirtilen zanlı Mecit T. gözaltına alındı.Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi.Gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220606/cerrahpasada-saglik-calisanina-saldiri-is-birakma-eylemi-yapildi-1057053385.html
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türkiye, edremit, belediye başkanı, saldırı, polis
Edremit Belediye Başkanı makamında darbedildi
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Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, makamında uğradığı saldırıda yaralandı.
Edremit Belediye Başkanı makamında darbedildi. Olayda burnu kırılan Arslan, Edremit Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade veren Arslan'ın şikayeti üzerine kafa atarak burnunu kırdığı belirtilen zanlı Mecit T. gözaltına alındı.
Şüphelinin, mülkiyeti belediyeye ait bir iş yerini kiraladığı, buranın tadilatında belediyenin araçlarını kullanmak istemesine izin verilmemesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Belediye Başkanı Arslan, gazetecilere, şüpheliyi önceden tanımadığını, dolayısıyla aralarında herhangi bir husumetin bulunmadığını söyledi.
Gerekli yasal işlemleri başlattıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:
"Bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit halkına makamda yapılmış bir saldırıdır. Burnuma bir kafa darbesi aldım, az da olsa kırık da var. Yarın bir operasyon da geçireceğim. Bu şahıs kiralık bir yeri birinden devralıyor. Orada düzenleme yapmak istemiş. Orada bizim araçları kullanmak istemiş, biz de bunu tespit eder etmez araçları geri çektik. Sonradan öğrendik ki herhangi bir ücret de yatırmamış. Araçları geri çektik, kaç sat çalıştılarsa bunları da şahsın adına tahakkuk edip hesabına geçirdik. Konu bundan ibaret."