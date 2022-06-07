https://tr.sputniknews.com/20220607/fin-bakan-turkiye-ile-finlandiya-arasindaki-ekonomik-is-birligi-firsatlarina-dikkati-cekti-1057109059.html

Fin Bakan: Türkiye ile çalışabilmeyi çok istiyorum

Fin Bakan: Türkiye ile çalışabilmeyi çok istiyorum

Finlandiya Kalkınma, İş Birliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Skinnari, Türkiye ile Finlandiya'nın ortak hedeflere ihtiyacı ve iki ülke arasında iş birliğini... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T23:49+0300

2022-06-07T23:49+0300

2022-06-07T23:50+0300

dünya

finlandiya

türkiye

iş birliği

nato

ville skinnari

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Fin Bakan Ville Skinnari, Finlandiya hükümetine bağlı ticaret ve yatırım kurumu 'Business Finland' ve Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ile iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen toplantıda, Türkiye'den iş insanlarıyla buluştu.Türkiye ve Finlandiya'nın yatırımlar için birlikte çalışması gerektiğini belirten Skinnari, iki ülkenin iş birliği yapabileceği birçok çalışma alanının bulunduğuna dikkati çekti.Türkiye ve Finlandiya arasında çarşamba günü yapılacak Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı'nı hatırlatan Skinnari, iki ülkenin ortak projelerde yer almasının önemine işaret etti.Skinnari, şöyle devam etti:5G baz istasyonlarında iş birliğiSkinnari, Finlandiya GSM şirketi Nokia'nın 5G laboratuvarını hizmet ortaklarıyla birlikte Türkiye'de başlatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.Türkiye'nin iş birliğine çok bağlı olduğunu belirten Skinnari, her iki tarafın da ilişkileri geliştirmek için yeni koridorlara ihtiyacı olduğunu kaydetti.Finlandiya’nın yakın zamanda tamamladığı ve Avrupa’nın en büyüğü konumunda bulunan Olkiluoto Nükleer Santrali'ne de değinen Skinnari, "Bu, bizim için çok iyi bir şey çünkü bunu başlatarak enerji güvenliğimizi koruyabiliriz ve elektrik arzı konusunda Rusya dahil hiç kimseye bağımlı değiliz" değerlendirmesinde bulundu.Skinnari, iklim değişikliğiyle etkin şekilde mücadele etmek için dünyanın şu anda nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

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finlandiya, türkiye, iş birliği, nato, ville skinnari