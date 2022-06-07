Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220607/fransada-saglikcilardan-hukumet-karsiti-protesto-1057096006.html
Fransa’da sağlıkçılardan hükümet karşıtı protesto
Fransa’da sağlıkçılardan hükümet karşıtı protesto
Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T18:48+0300
2022-06-07T18:48+0300
dünya
sağlık
fransa
sağlık çalışanı
eylem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057096157_4:0:1273:714_1920x0_80_0_0_21f0d7c4b71ca9cdefba20c3ac7141e0.jpg
Fransa’da sağlık çalışanları maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesi ile istifa etmeye devam ederken, başkent Paris’te sokağa inen sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 3 Haziran’da sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, temmuz ayından itibaren acil kararlar alıp sağlıkçıların maddi ve manevi durumlarının iyileştirme yönünde karar alınacağını açıkladığını hatırlatan sağlık çalışanları, Macron’un verdiği sözleri tutmadığını ifade etti.Fransa’da maaşlarının iyileştirilmesini talep eden çok sayıda sağlık çalışanın istifa etmesinin ardından ülke genelinde 120’den fazla acil servis hizmetinde aksamalar yaşanıyor. Hastaneler için devletin yeterli bütçe ayırmamasından dolayı yeni personel alımı yapılmadığı için hastanelerde büyük aksamaların olduğuna aktaran göstericiler, halka hasta olmamaları çağrısında bulunarak, ilerleyen günlerde hastanelerde hasta bakıcı bulamayacaklarını ifade etti. Göstericiler, genç yaştaki hasta bakıcıların ağır çalışma şartları nedeniyle işi bıraktığını belirterek, hastanelerde kalan hasta bakıcıların ise emekliliğini sayılı günler kaldığı için işlerine devam ettiğine dikkat çekti.
https://tr.sputniknews.com/20220606/iranda-maaslarina-zam-isteyen-emekliler-sokaklara-dokuldu-1057047538.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057096157_162:0:1114:714_1920x0_80_0_0_06596aba8e3a95d21032110cbc59d48d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sağlık, fransa, sağlık çalışanı, eylem

Fransa’da sağlıkçılardan hükümet karşıtı protesto

18:48 07.06.2022
© İHA / İHA-AW639637Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA / İHA-AW639637
Abone olTelegram
Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti.
Fransa’da sağlık çalışanları maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesi ile istifa etmeye devam ederken, başkent Paris’te sokağa inen sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 3 Haziran’da sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, temmuz ayından itibaren acil kararlar alıp sağlıkçıların maddi ve manevi durumlarının iyileştirme yönünde karar alınacağını açıkladığını hatırlatan sağlık çalışanları, Macron’un verdiği sözleri tutmadığını ifade etti.

Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
EKONOMİ
İran'da maaşlarına zam isteyen emekliler sokaklara döküldü
Dün, 17:21
Fransa’da maaşlarının iyileştirilmesini talep eden çok sayıda sağlık çalışanın istifa etmesinin ardından ülke genelinde 120’den fazla acil servis hizmetinde aksamalar yaşanıyor. Hastaneler için devletin yeterli bütçe ayırmamasından dolayı yeni personel alımı yapılmadığı için hastanelerde büyük aksamaların olduğuna aktaran göstericiler, halka hasta olmamaları çağrısında bulunarak, ilerleyen günlerde hastanelerde hasta bakıcı bulamayacaklarını ifade etti. Göstericiler, genç yaştaki hasta bakıcıların ağır çalışma şartları nedeniyle işi bıraktığını belirterek, hastanelerde kalan hasta bakıcıların ise emekliliğini sayılı günler kaldığı için işlerine devam ettiğine dikkat çekti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала