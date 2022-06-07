https://tr.sputniknews.com/20220607/fransada-saglikcilardan-hukumet-karsiti-protesto-1057096006.html

Fransa’da sağlıkçılardan hükümet karşıtı protesto

Fransa’da sağlıkçılardan hükümet karşıtı protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T18:48+0300

2022-06-07T18:48+0300

2022-06-07T18:48+0300

dünya

sağlık

fransa

sağlık çalışanı

eylem

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Fransa’da sağlık çalışanları maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesi ile istifa etmeye devam ederken, başkent Paris’te sokağa inen sağlık çalışanları hükümetin sağlık politikalarını protesto etti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 3 Haziran’da sağlık çalışanlarının durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, temmuz ayından itibaren acil kararlar alıp sağlıkçıların maddi ve manevi durumlarının iyileştirme yönünde karar alınacağını açıkladığını hatırlatan sağlık çalışanları, Macron’un verdiği sözleri tutmadığını ifade etti.Fransa’da maaşlarının iyileştirilmesini talep eden çok sayıda sağlık çalışanın istifa etmesinin ardından ülke genelinde 120’den fazla acil servis hizmetinde aksamalar yaşanıyor. Hastaneler için devletin yeterli bütçe ayırmamasından dolayı yeni personel alımı yapılmadığı için hastanelerde büyük aksamaların olduğuna aktaran göstericiler, halka hasta olmamaları çağrısında bulunarak, ilerleyen günlerde hastanelerde hasta bakıcı bulamayacaklarını ifade etti. Göstericiler, genç yaştaki hasta bakıcıların ağır çalışma şartları nedeniyle işi bıraktığını belirterek, hastanelerde kalan hasta bakıcıların ise emekliliğini sayılı günler kaldığı için işlerine devam ettiğine dikkat çekti.

https://tr.sputniknews.com/20220606/iranda-maaslarina-zam-isteyen-emekliler-sokaklara-dokuldu-1057047538.html

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sağlık, fransa, sağlık çalışanı, eylem