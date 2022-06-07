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'Furkan Vakfı' üyelerine polis siren sesiyle müdahale etti
'Furkan Vakfı' üyelerine polis siren sesiyle müdahale etti
Alparslan Kuytul'a destek amaçlı eylem yapmak isteyen 'Furkan Vakfı' üyelerinin eylemini polis siren sesleriyle bastırdı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T20:48+0300
2022-06-07T20:49+0300
politika
furkan vakfı
alparslan kuytul
eylem
polis müdahalesi
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Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunduğu Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne açık görüş için giden Semra Kuytul ve bir grup Furkan Vakfı mensubu, kentte 'Adalet ve Özgürlük' eylemi düzenlemek istedi. Ancak grubun yolu polis tarafından kapatıldı.Grup, engellemeyi yol üzerinde sloganlarla protesto etmek istedi. Bunun üzerine polis, araçlardan siren çalarak sloganları bastırdı.Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken "Memleketi bize dar etmeye çalışıyorlar! Patnostakiler valilik yasağı var eylem etkinlik yapamazsınız dediler. Bir sonraki ilin ilçesine geldik. Girebileceğimiz parkları polis kapatmış!! Dağ başında durduk, sesimizi dağa taşa duyurmamak için sirenleri açtılar!" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220321/adana-valiliginden-furkan-vakfi-aciklamasi-2-polis-memuru-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054906015.html
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furkan vakfı, alparslan kuytul, eylem, polis müdahalesi

'Furkan Vakfı' üyelerine polis siren sesiyle müdahale etti

20:48 07.06.2022 (güncellendi: 20:49 07.06.2022)
© Twitter/ Furkan VakfıFurkan Vakfı üyeleri
Furkan Vakfı üyeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© Twitter/ Furkan Vakfı
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Alparslan Kuytul'a destek amaçlı eylem yapmak isteyen 'Furkan Vakfı' üyelerinin eylemini polis siren sesleriyle bastırdı.
Furkan Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un tutuklu bulunduğu Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi'ne açık görüş için giden Semra Kuytul ve bir grup Furkan Vakfı mensubu, kentte 'Adalet ve Özgürlük' eylemi düzenlemek istedi. Ancak grubun yolu polis tarafından kapatıldı.

Grup, engellemeyi yol üzerinde sloganlarla protesto etmek istedi. Bunun üzerine polis, araçlardan siren çalarak sloganları bastırdı.
Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken "Memleketi bize dar etmeye çalışıyorlar! Patnostakiler valilik yasağı var eylem etkinlik yapamazsınız dediler. Bir sonraki ilin ilçesine geldik. Girebileceğimiz parkları polis kapatmış!! Dağ başında durduk, sesimizi dağa taşa duyurmamak için sirenleri açtılar!" ifadelerini kullandı.
Adana - Furkan Vakfı - eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
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