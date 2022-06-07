https://tr.sputniknews.com/20220607/galatasaray-baskan-adayi-hamamcioglu-manciniye-de-zerbiye-gel-desek-gelirler-1057077641.html

Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu: Mancini'ye, De Zerbi'ye gel desek gelirler

Galatasaray Başkan Adayı Hamamcıoğlu: Mancini'ye, De Zerbi'ye gel desek gelirler

Galatasaray’da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, seçilmeleri durumunda sarı-kırmızılı futbol takımını yabancı bir ismin çalıştıracağını belirterek, bu çerçevede... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T12:18+0300

2022-06-07T12:18+0300

2022-06-07T12:19+0300

eşref hamamcıoğlu

galatasaray

spor

dursun özbek

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Galatasaray Kulübü'nün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda eski başkan Dursun Özbek ile yarışacak Eşref Hamamcıoğlu, Anadolu Ajansı’nın (AA) sorularını yanıtladı.Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, mevcut teknik direktör Domenec Torrent'in sözleşmesini uygun şartlarda feshetmeyi planladıklarını belirterek, "Bizim teknik direktör adaylarımız yabancı. İtalya'daki isimlerle bir temasımız oldu. Mancini zaten daha önce Türkiye'de çalışmıştı. Diğer antrenör de genç ve başarılı. Bir ön temasımız oldu. Gel desek gelirler. Mancini de buna dahil" dedi.Eşref Hamamcıoğlu, uzun yıllar Altınordu'da görev yapan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun altyapının başına geçirmeyi düşündükleri isimlerden biri olduğunu dile getirerek, "Hüseyin Bey ile ben görüşmedim. Galatasaray Sportif A.Ş.'de bana başkan vekilliği yapacak Adnan Öztürk Bey görüştü. Hüseyin Bey altyapının başına düşündüğümüz adaylardan biri. O kapsamda görüşme yapıldı. Seçildiğimiz zaman görüşeceğimiz altyapı adaylarından biri de değerli Hüseyin Bey'dir" diye konuştu.‘Genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız’Eşref Hamamcıoğlu, futbolda şampiyonluğa oynayan genç bir kadro kuracaklarını dile getirdi.Gelecek vadeden futbolcuları transfer edeceklerini aktaran Hamamcıoğlu, "Şunun garantisini verebiliriz, genç, şampiyonluğa susamış iyi bir kadro kuracağız. Galatasaray mücadele edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bütün branşlarda bu şekilde olacak. Yerli ve yabancı istikbal vadeden gençler alacağız" ifadelerini kullandı.Kulübün içinde bulunduğu durumu hem üyelere hem de taraftarlara doğru bir şekilde anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Aysal ve Kıraç, beni ve ekibimi destekliyor’Eşref Hamamcıoğlu, kulübün eski başkanlarından Ünal Aysal ve camianın önde gelen isimlerinden İnan Kıraç ile çok sık görüştüklerini anlatarak, "Galatasaray camiası sadece spor kulübünden oluşmuyor. Vakıflarımız, derneklerimiz, lise, üniversite var. Ben de buralarda aktif olan biriyim. Onlar da benimle aynı fikirde. Bu seçim Galatasaray için çok önemli. Bu olağanüstü bir seçim. Beni ve ekibimi destekliyorlar" açıklamasını yaptı.Rakibi Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi durumunda Galatasaray Sportif AŞ'de görev vereceğini açıkladığını iş insanı Erden Timur'un sarı-kırmızılı kulübe şu ana kadar önemli katkılar sağladığını aktaran Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:‘Küçülerek büyüyemeyiz’Eşref Hamamcıoğlu, kulübün varlıklarını iyi bir şekilde değerlendirmeyi amaçladıklarını dile getirerek "Ben hiçbir zaman 'küçüleceğiz' demedim. Galatasaray'ın büyümeye devam etmesi için bir mal varlığını satması şart değil. Aksine eldeki varlıklarından iyi faydalanması lazım. Bizim Galatasaray'da sağlayacağımız şey verimlilik. Yani delikleri kapatmak, har vurup harman savurmaya son vermek ve en üst düzeyde gelir yaratmak. Bizler iş insanıyız, küçülerek büyüyemeyiz ki. Benim ağzımdan kimse böyle bir ifade duymamıştır ama ben bir gecede iki futbolcuya 50 milyon avro harcamam. Kimse bunu da beklemesin" şeklinde görüş belirtti.Dursun Özbek ve ekibinin kulübün gayrimenkullerini satarak gelir elde etmeyi amaçladığını ileri süren Hamamcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

https://tr.sputniknews.com/20220526/galatasarayda-divan-kurulu-toplantisi-yapildi-2-aday-listelerini-tanitti--1056688503.html

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eşref hamamcıoğlu, galatasaray, dursun özbek