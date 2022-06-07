https://tr.sputniknews.com/20220607/guldur-guldurden-6li-masa-skeci-1057108950.html

Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci

Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci

Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programının 11 Haziran’da yayınlanacak yeni bölümününde 6’lı masa skeci de izleyiciyle buluşuyor. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T23:46+0300

2022-06-07T23:46+0300

2022-06-07T23:46+0300

türkiye

show tv

güldür güldür show

masa

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Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin skeçlerini de yapan Güldür Güldür ekibinin 6’lı masa skecinin de tanıtımı yapıldı.Twitter üzerinden yayınlanan tanıtımda şu ifadelere yer verildi:Güldür Güldür'ün yeni bölümündeki '6'lı masa' skecinin fragmanı, sosyal medyada binlerce defa paylaşılıp beğeni aldı.

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