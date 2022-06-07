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https://tr.sputniknews.com/20220607/guldur-guldurden-6li-masa-skeci-1057108950.html
Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci
Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci
Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programının 11 Haziran’da yayınlanacak yeni bölümününde 6’lı masa skeci de izleyiciyle buluşuyor. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T23:46+0300
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türkiye
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Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin skeçlerini de yapan Güldür Güldür ekibinin 6’lı masa skecinin de tanıtımı yapıldı.Twitter üzerinden yayınlanan tanıtımda şu ifadelere yer verildi:Güldür Güldür'ün yeni bölümündeki '6'lı masa' skecinin fragmanı, sosyal medyada binlerce defa paylaşılıp beğeni aldı.
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show tv, güldür güldür show, masa

Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci

23:46 07.06.2022
Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci
Güldür Güldür'den '6'lı masa' skeci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
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Show Tv'de yayınlanan Güldür Güldür Show programının 11 Haziran’da yayınlanacak yeni bölümününde 6’lı masa skeci de izleyiciyle buluşuyor.
Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin skeçlerini de yapan Güldür Güldür ekibinin 6’lı masa skecinin de tanıtımı yapıldı.
Twitter üzerinden yayınlanan tanıtımda şu ifadelere yer verildi:
ekranlarında karşınızdayız. GüldürGüldürShow Masada yerinizi alacağınız yepyeni bölümümüzle cumartesi akşamı 20.00’de, ShowTV
Güldür Güldür'ün yeni bölümündeki '6'lı masa' skecinin fragmanı, sosyal medyada binlerce defa paylaşılıp beğeni aldı.
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