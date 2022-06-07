https://tr.sputniknews.com/20220607/hakkinda-kesinlesmis-25-yil-hapis-cezasi-olan-firari-hukumlu-bazanin-icinde-yakalandi-1057065267.html
Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası olan firari hükümlü bazanın içinde yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası olan firari hükümlü bazanın içinde yakalandı
Kocaeli'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T01:24+0300
2022-06-07T01:24+0300
2022-06-07T01:24+0300
türkiye
kocaeli
cezaevi
firari
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057065101_0:770:2001:1895_1920x0_80_0_0_b1fc15b91a3650d7541a40a29b2af146.jpg
Kocaeli'nde bazanın içine saklanan firari hükümlü yakalandı .İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Ö'nün İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.Bir ikamette yapılan aramada saklandığı bazanın içinde yakalan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
türkiye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057065101_0:583:2001:2083_1920x0_80_0_0_34d80af52ee463890512a9f85fdf651f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kocaeli, cezaevi, firari
Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası olan firari hükümlü bazanın içinde yakalandı
Abone ol
Kocaeli'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nde bazanın içine saklanan firari hükümlü yakalandı .
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Ö'nün İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.
Bir ikamette yapılan aramada saklandığı bazanın içinde yakalan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.