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https://tr.sputniknews.com/20220607/hakkinda-kesinlesmis-25-yil-hapis-cezasi-olan-firari-hukumlu-bazanin-icinde-yakalandi-1057065267.html
Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası olan firari hükümlü bazanın içinde yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası olan firari hükümlü bazanın içinde yakalandı
Kocaeli'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T01:24+0300
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kocaeli
cezaevi
firari
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Kocaeli'nde bazanın içine saklanan firari hükümlü yakalandı .İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Ö'nün İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.Bir ikamette yapılan aramada saklandığı bazanın içinde yakalan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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kocaeli, cezaevi, firari

Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası olan firari hükümlü bazanın içinde yakalandı

01:24 07.06.2022
Kocaeli'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
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Kocaeli'nde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle yakalanan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nde bazanın içine saklanan firari hükümlü yakalandı .
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay hapis cezası bulunan O.Ö'nün İzmit ilçesinde olduğunu tespit etti.
Bir ikamette yapılan aramada saklandığı bazanın içinde yakalan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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