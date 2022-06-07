Hollywood yıldızı McConaughey'den Beyaz Saray kürsüsünde 'silah reformu' çağrısı
22:51 07.06.2022 (güncellendi: 22:54 07.06.2022)
© AP Photo / Evan VucciAktör Matthew McConaughey Alithia Ramirez'e ait resmi kaldırdı
© AP Photo / Evan Vucci
Ünlü Hollywood oyuncusu Matthew McConaughey, kendisinin de memleketi olan Teksas'ın Uvalde kasabasındaki silahlı saldırıda yaşamını yitirenlerin hikayelerini anlattı ve "silah reformu" çağrısında bulundu.
Dallas Buyers Club (Sınırsızlar Kulübü) ve Magic Mike (Striptiz Kulübü) filmlerinin ABD'li yıldızı Matthew McConaughey ve eşi Camila Alves, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptıkları görüşme sonrası Beyaz Saray basın salonunda gazetecilerin karşısına çıktı.
.@McConaughey pleads for responsible gun ownership in emotional White House press briefing https://t.co/5f6IW7WDE3— Fox News (@FoxNews) June 7, 2022
Camila Alves, McConaughey'in konuşma yaptığı sırada Uvalde'deki saldırının kurbanlarından birinin yeşil spor ayakkabılarını kucağında tuttu.
McConaughey, saldırının ardından Uvalde'ye gittiğini, kurbanların hikayelerini tek tek dinlediğini belirterek ve kürsüden bu hikayeleri anlattı.
"Uvalde, TX is where I was born. It's where my mom taught kindergarten less than a mile from Robb Elementary," Matthew McConaughey says at White House press briefing.— NBC News (@NBCNews) June 7, 2022
"Uvalde is where I learned responsible gun ownership. And Uvalde called me on May 24 when I learned the news..." pic.twitter.com/Tb80im5Gyf
Kendisinin de silah sahibi olduğunu ancak artık silah konusunda birtakım düzenlemeler getirilmesi gerektiğini dile getiren McConaughey, Kongre'ye gerekli adımları atma çağrısında bulundu.
McConaughey, ABD'lilere silah sahibi olma hakkı tanıyan Anayasa'nın 2. Ek Maddesi'ne işaret ederek, "Sorumluluk sahibi silah sahipleri, 2. Ek Madde'nin kötüye kullanılmasından artık bıktı" dedi.
Matthew @McConaughey: "We spent most of last week on the ground with the families in Uvalde, Texas. We shared stories, tears and memories. [...] This time it seems that something is different. There is a sense that perhaps there's a viable path forward." https://t.co/vnNriNSOmo pic.twitter.com/ErrstbegVU— The Hill (@thehill) June 7, 2022
Beyaz Saray'a Müslüman sözcü yardımcısı
McConaughey'in konuşmasının ardından kürsüye çıkan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de Müslüman kökenli Abdullah Hassan'ın sözcü yardımcısı olarak atandığını açıkladı.
ABD Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan'a yapmayı planladığı ziyarete de değinen Jean-Pierre, Suudi Arabistan'ın uzun süredir ABD'nin önemli bir ortağı olduğunu ifade etti.
Venezüella "Amerika Ülkeleri Zirvesi'ne" davet edilmedi
Jean-Pierre, bu hafta başlayacak Amerika Ülkeleri Zirvesi'ne değinirken de Venezuela'daki geçici hükümetin bu zirveye davet edilmediğini söyledi.
ABD'nin hala Venezuela'nın "resmi başkanı" olarak muhalif Juan Guaido'yu tanıdığını belirten Jean-Pierre, Biden'ın bu ülke ile diyaloğa her zaman açık olduğunu kaydetti.
29 Kasım 2021, 09:31