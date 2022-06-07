https://tr.sputniknews.com/20220607/ibrahim-tatlises-cekirdek-ailemi-dagittilar-1057095330.html

İbrahim Tatlıses: Çekirdek ailemi dağıttılar

İbrahim Tatlıses: Çekirdek ailemi dağıttılar

Sanatçı İbrahim Tatlıses, "Çekirdek ailemi dağıttılar. Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi. Tatlıses'in bu... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T18:31+0300

2022-06-07T18:31+0300

2022-06-07T18:31+0300

yaşam

türkiye

ibrahim tatlıses

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Twitter'dan sitem dolu bir mesaj yayınlayan 70 yaşındaki sanatçı, "İzmir'de 'Çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler. O çekirdek aileyi büyütecektim. Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah'tan başka? Kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.İbrahim Tatlıses'in, bu mesajı kimin için yazdığı ise merak konusu oldu.Oğlu ile sorun yaşıyorduÖte yandan bir süredir büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile arası bozuk olan İbrahim Tatlıses, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Kızı Gülşen ile çekildiği fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, oğlunu yok saymıştı.Tatlıses, gönderisinde "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın! 'Nasılsın baba?', 'Süperim kızım.', 'Ben de süperim baba.' deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bunları bana çok görmesin." ifadelerine yer vermişti.Paylaşımında tek tek çocuklarından bahseden İbrahim Tatlıses'in, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in adını geçirmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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türkiye, ibrahim tatlıses