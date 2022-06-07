https://tr.sputniknews.com/20220607/ibrahim-tatlises-cekirdek-ailemi-dagittilar-1057095330.html
İbrahim Tatlıses: Çekirdek ailemi dağıttılar
İbrahim Tatlıses: Çekirdek ailemi dağıttılar
Sanatçı İbrahim Tatlıses, "Çekirdek ailemi dağıttılar. Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi. Tatlıses'in bu... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T18:31+0300
2022-06-07T18:31+0300
2022-06-07T18:31+0300
yaşam
türkiye
ibrahim tatlıses
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Twitter'dan sitem dolu bir mesaj yayınlayan 70 yaşındaki sanatçı, "İzmir'de 'Çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler. O çekirdek aileyi büyütecektim. Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah'tan başka? Kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.İbrahim Tatlıses'in, bu mesajı kimin için yazdığı ise merak konusu oldu.Oğlu ile sorun yaşıyorduÖte yandan bir süredir büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile arası bozuk olan İbrahim Tatlıses, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Kızı Gülşen ile çekildiği fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, oğlunu yok saymıştı.Tatlıses, gönderisinde "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın! 'Nasılsın baba?', 'Süperim kızım.', 'Ben de süperim baba.' deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bunları bana çok görmesin." ifadelerine yer vermişti.Paylaşımında tek tek çocuklarından bahseden İbrahim Tatlıses'in, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in adını geçirmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.
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türkiye, ibrahim tatlıses
İbrahim Tatlıses: Çekirdek ailemi dağıttılar
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Sanatçı İbrahim Tatlıses, "Çekirdek ailemi dağıttılar. Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi. Tatlıses'in bu tepkisini kime gösterdiğine yönelik bir yorum yapılmadı.
Twitter'dan sitem dolu bir mesaj yayınlayan 70 yaşındaki sanatçı, "İzmir'de 'Çekirdek bir ailem var' dedim. Ailemin içine ettiler. O çekirdek aileyi büyütecektim. Bu saatten sonra kime hesap vereceğim Allah'tan başka? Kimseye... Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı, hayatı garantide! Kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın, hakkımı helal etmiyorum!" ifadelerini kullandı.
İbrahim Tatlıses'in, bu mesajı kimin için yazdığı ise merak konusu oldu.
Oğlu ile sorun yaşıyordu
Öte yandan bir süredir büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile arası bozuk olan İbrahim Tatlıses, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti. Kızı Gülşen ile çekildiği fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, oğlunu yok saymıştı.
Tatlıses, gönderisinde "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın! 'Nasılsın baba?', 'Süperim kızım.', 'Ben de süperim baba.' deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı. İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bunları bana çok görmesin." ifadelerine yer vermişti.
Paylaşımında tek tek çocuklarından bahseden İbrahim Tatlıses'in, büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in adını geçirmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.