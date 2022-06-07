https://tr.sputniknews.com/20220607/ic-anadolu-bati-karadeniz-ve-akdenizin-ic-kesimleri-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1057062834.html

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, su baskını... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T00:28+0300

2022-06-07T00:28+0300

2022-06-07T00:28+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

iç anadolu bölgesi

batı karadeniz

akdeniz

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İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

türkiye

iç anadolu bölgesi

batı karadeniz

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, iç anadolu bölgesi, batı karadeniz, akdeniz