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İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, su baskını... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T00:28+0300
2022-06-07T00:28+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
iç anadolu bölgesi
batı karadeniz
akdeniz
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İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
türkiye
iç anadolu bölgesi
batı karadeniz
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, iç anadolu bölgesi, batı karadeniz, akdeniz

İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

00:28 07.06.2022
© DHAyağış, sağanak yağış, yağmur
yağış, sağanak yağış, yağmur - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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