https://tr.sputniknews.com/20220607/icisleri-atesli-silah-ve-kesici-aletlerle-islenen-olaylarda-artis-oldugu-iddiasini-yalanladi-1057107979.html

İçişleri, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı

İçişleri, 'ateşli silah ve kesici aletlerle işlenen olaylarda artış olduğu' iddiasını yalanladı

İçişleri Bakanlığı, 'bireysel silahlanma, ateşli silah ve kesici delici aletle işlenen olaylar ile bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğu'... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T23:29+0300

2022-06-07T23:29+0300

2022-06-07T23:29+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

silahlı saldırı

yaralama

artış

haber

iddia

yalanlama

suç

suç kaydı

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İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, bugün bir gazetedeki 'Kritik bir süreçteyiz' başlıklı haberde, bireysel silahlanma, ateşli silah ile kesici, delici aletle işlenen olaylar ve bu olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin verilerin yer aldığı hatırlatıldı.Haberdeki, '2018'den bu yana silah ruhsatı alanların sayısının yüzde 100'den fazla arttığı' iddiasının doğru olmadığı belirtilen açıklamada, 2018'de 10 bin 869'u 'silah bulundurma', 39 bin 516'sı 'silah taşıma' olmak üzere verilen toplam silah ruhsatı sayısının 50 bin 385 olduğu bildirildi.Açıklamada, 2021'de verilen ruhsat sayısının ise 16 bin 495'i 'bulundurma', 41 bin 234'ü 'taşıma' olmak üzere toplam 57 bin 729 olduğu aktarılarak, "Düzenlenen silah taşıma ruhsat sayıları, aktif silah bulunan kişi sayısını değil, düzenlenen ruhsat sayısını ifade etmektedir. Silah ruhsatının kimlere ve nasıl verileceği ilgili kanun ve yönetmelikte açıkça bellidir. Bu şartlara haiz olmayanlara asla silah taşıma ruhsatı verilmemektedir" ifadelerine yer verildi.'Türkiye'de toplam nüfusa göre ruhsatlı silah oranı yüzde 3'Toplam nüfuslarına göre ruhsatlı silah oranlarının İtalya'da yüzde 11.5, Çekya'da 8.3, Almanya'da 6.6, İspanya'da 6.3, Fransa'da 4.8 ve Türkiye'de yüzde 3 olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://tr.sputniknews.com/20220607/new-yorklularin-yuzde-70i-siddet-suclarinin-kurbani-olmaktan-korkuyor-1057103989.html

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içişleri bakanlığı, silahlı saldırı, yaralama, artış, haber, iddia, yalanlama, suç, suç kaydı, suç örgütü