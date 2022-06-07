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İkinci el araçlarda yeni dönem: Fabrika garantisiyle yenilenip satışa sunulacaklar
İkinci el araçlarda yeni dönem: Fabrika garantisiyle yenilenip satışa sunulacaklar
Renault Group Türkiye CEO'su Doğu, araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak üzere geliştirdikleri sistemde son aşamaya geldiklerini... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T05:07+0300
2022-06-07T05:07+0300
ekonomi
araba
pazar
renault
otomobil
fabrika
ikinci el
satış
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Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, İstanbul'da düzenlenen Automechanika İstanbul fuarında, Türkiye'de yenilenmiş araç (fabrika çıkışlı 2. el) satma konusunu araştırdıklarını açıkladı. Şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını söyleyen Doğu, "Fransa'da 'refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz" dedi.Türk otomotiv sanayisinin dünyanın en önde gelen otomotiv sanayilerinden biri olduğunu söyleyen Doğu, "Özellikle yenileme pazarındaki sanayimiz son derece güçlü. Renault Grubu olarak Türkiye'de birçok tedarikçiyle çalışıyoruz. Zaten Türkiye'de 52 yıllık varlığımızla Türkiye'den milyarlarca avroluk parça aldık" diye konuştu.'Açmak için doğru zaman mı değil mi, onu düşünüyoruz'Türkiye'de yedek parça sektöründe imalat yapan firmaların son derece güçlü olduğunu dile getiren Doğu, şöyle devam etti: Doğu, üretici firma olarak belli bir yaşa gelen araçları yenileyerek tekrar satışa sunma konusunda da şunları söyledi: 'Araçların daha ulaşılabilir hale getirilmesi için birlikte çalışacağız'Araç bulunurluğunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir sorun olduğuna dikkat çeken Doğu, şunları kaydetti: "Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor. Özellikle Türkiye'ye bakarsanız; Türkiye demografisi çok yüksek bir ülke, milyonlarca öğrenci okuyor.Her sene Türkiye'de 500-600 bin insan evleniyor. Yani 500-600 bin insan evlendiği yerde en az 500-600 bin tane araba lazım zaten. Dolayısıyla bu demografik gerçekler çerçevesinde Türkiye'de bizim her sene 1,5-2 milyon civarında araba satmamız lazım ki, piyasayı tatmin edelim. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması...Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor."
https://tr.sputniknews.com/20220605/mercedes-dunya-capinda-yaklasik-1-milyon-aracini-geri-cagiracak-1056993351.html
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araba, pazar, renault, otomobil, fabrika, ikinci el, satış

İkinci el araçlarda yeni dönem: Fabrika garantisiyle yenilenip satışa sunulacaklar

05:07 07.06.2022
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
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Renault Group Türkiye CEO'su Doğu, araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak üzere geliştirdikleri sistemde son aşamaya geldiklerini açıkladı.
Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, İstanbul'da düzenlenen Automechanika İstanbul fuarında, Türkiye'de yenilenmiş araç (fabrika çıkışlı 2. el) satma konusunu araştırdıklarını açıkladı. Şu anda bunun üzerinde çalıştıklarını söyleyen Doğu, "Fransa'da 'refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz" dedi.
Türk otomotiv sanayisinin dünyanın en önde gelen otomotiv sanayilerinden biri olduğunu söyleyen Doğu, "Özellikle yenileme pazarındaki sanayimiz son derece güçlü. Renault Grubu olarak Türkiye'de birçok tedarikçiyle çalışıyoruz. Zaten Türkiye'de 52 yıllık varlığımızla Türkiye'den milyarlarca avroluk parça aldık" diye konuştu.

'Açmak için doğru zaman mı değil mi, onu düşünüyoruz'

Türkiye'de yedek parça sektöründe imalat yapan firmaların son derece güçlü olduğunu dile getiren Doğu, şöyle devam etti:
"Bu sektörün içinde doğmuş, bütün kariyerini bu sektöre vermiş bir kişi olarak küçücük firmaların artık çok büyük ihracatlar yaptığı ve dünya çapında oyuncular olduğunu görmek beni çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor."
Doğu, üretici firma olarak belli bir yaşa gelen araçları yenileyerek tekrar satışa sunma konusunda da şunları söyledi:
"Şu andaki sıkıntı; ikinci elde araç bulunmuyor. Yani bu sistemi açtığınız zaman ikinci elde araç yoksa nasıl yenileyeceksiniz gibi konular var. Açmak için doğru zaman mı, değil mi, onu düşünüyoruz ama planlarımızda var."

'Araçların daha ulaşılabilir hale getirilmesi için birlikte çalışacağız'

Araç bulunurluğunun sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde bir sorun olduğuna dikkat çeken Doğu, şunları kaydetti:
"Dünyanın çoğu yerinde ikinci elde araç bulunamıyor. Çünkü insanlar yeni araç alamıyor. Yeni araç alamayınca mecburen aracını tekrardan tamir ettirip daha uzun mesafede kullanmaya başlıyor. Özellikle Türkiye'ye bakarsanız; Türkiye demografisi çok yüksek bir ülke, milyonlarca öğrenci okuyor.
Her sene Türkiye'de 500-600 bin insan evleniyor. Yani 500-600 bin insan evlendiği yerde en az 500-600 bin tane araba lazım zaten. Dolayısıyla bu demografik gerçekler çerçevesinde Türkiye'de bizim her sene 1,5-2 milyon civarında araba satmamız lazım ki, piyasayı tatmin edelim. Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük kanayan yarası, Türkiye'deki araç parkının yaklaşık dörtte birinin 20 yaş üzerindeki araçlardan oluşması...
Önümüzdeki zamanda hükümet ve devlet yetkililerimizle çalışıp sektör olarak, vergi politikalarının özellikle giriş seviyesindeki araçlar için daha ulaşılabilir hale getirilmesine birlikte çalışacağız. Bunu başarmamız gerekiyor."
Mercedes - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
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Mercedes, dünya çapında yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracak
5 Haziran , 03:44
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