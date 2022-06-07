https://tr.sputniknews.com/20220607/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-isvec-ve-finlandiya-mesaji-somut-garantiler-bekliyoruz-1057082044.html
İletişim Başkanı Altun'dan İsveç ve Finlandiya mesajı: Somut garantiler bekliyoruz
İletişim Başkanı Altun'dan İsveç ve Finlandiya mesajı: Somut garantiler bekliyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç ve Finlandiya'dan 'somut garantiler' beklediklerini dile getirdi. Altun, "Ülkemiz, Finlandiya ve... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:30+0300
2022-06-07T13:30+0300
2022-06-07T14:14+0300
politika
fahrettin altun
nato
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 21. Yüzyılda NATO Paneli toplantısında açıklamalarda bulundu.Altun, "İttifak bünyesinde güvenliğin bölünmezliğinin önemi net bir şekilde idrak edilmek zorundadır. Teröre karşı ortak bir mücadele yürütülmelidir. NATO üyesi bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle haklı mücadelesinde doğru pozisyonda olamadıklarını görüyoruz. Türkiye, NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir" dedi.Konuşmasına devam eden Altun, "Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik gizli veya açık ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.
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İletişim Başkanı Altun'dan İsveç ve Finlandiya mesajı: Somut garantiler bekliyoruz
13:30 07.06.2022 (güncellendi: 14:14 07.06.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç ve Finlandiya'dan 'somut garantiler' beklediklerini dile getirdi. Altun, "Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 21. Yüzyılda NATO Paneli toplantısında açıklamalarda bulundu.
Altun, "İttifak bünyesinde güvenliğin bölünmezliğinin önemi net bir şekilde idrak edilmek zorundadır. Teröre karşı ortak bir mücadele yürütülmelidir. NATO üyesi bazı ülkelerin Türkiye'nin terörle haklı mücadelesinde doğru pozisyonda olamadıklarını görüyoruz. Türkiye, NATO'nun vazgeçilmez bir müttefikidir" dedi.
Konuşmasına devam eden Altun, "Ülkemiz, Finlandiya ve İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut adımlar atmasını, somut garantiler vermesini beklemektedir. Bu adımlar, teröre verilen siyasi desteğin son bulması, terörün finansman kaynağının kurutulması, PKK/PYD'ye silah desteğinin sonlandırılması ve ülkemize yönelik gizli veya açık ambargo ve yaptırımların kaldırılmasıdır." ifadelerini kullandı.