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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/ingiltere-ukraynaya-cok-namlulu-roketatar-gonderecek-1057068957.html
CANLI | İngiltere, Ukrayna'ya çok namlulu roketatar gönderecek
CANLI | İngiltere, Ukrayna'ya çok namlulu roketatar gönderecek
İngiltere, Ukrayna'ya ABD yapımı uzun menzilli, çok namlulu roket sistemleri (MLRS) sağlayacağını açıkladı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
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A Saharawi Army BM-21 multiple rocket launcher system (MLRS) - Sputnik Türkiye

CANLI | İngiltere, Ukrayna'ya çok namlulu roketatar gönderecek

06:25 07.06.2022 (güncellendi: 06:31 07.06.2022)
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İngiltere, Ukrayna'ya ABD yapımı uzun menzilli, çok namlulu roket sistemleri (MLRS) sağlayacağını açıkladı.
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Moskova'nın üçüncü ülkeleri bu tür tedariklere karşı uyarmasına rağmen, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya ABD yapımı uzun menzilli M270 çok namlulu roket sistemleri (MLRS) sağlayacaklarını açıkladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurtdışından Rus topraklarına ulaşabilecek uzun menzilli füzeler alması durumunda Moskova'nın "henüz vurulmamış nesneleri" vurmaktan kaçınmasını yeniden gözden geçireceğini söylemişti.
İngiltere savunma bakanlığı, MLRS'lerin Ukrayna'ya teslimatının ABD ile koordine edildiğini ekledi.
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