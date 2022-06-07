CANLI | İngiltere, Ukrayna'ya çok namlulu roketatar gönderecek

Moskova'nın üçüncü ülkeleri bu tür tedariklere karşı uyarmasına rağmen, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya ABD yapımı uzun menzilli M270 çok namlulu roket sistemleri (MLRS) sağlayacaklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yurtdışından Rus topraklarına ulaşabilecek uzun menzilli füzeler alması durumunda Moskova'nın "henüz vurulmamış nesneleri" vurmaktan kaçınmasını yeniden gözden geçireceğini söylemişti.

İngiltere savunma bakanlığı, MLRS'lerin Ukrayna'ya teslimatının ABD ile koordine edildiğini ekledi.