https://tr.sputniknews.com/20220607/ios-16-guncellemesi-alamayacak-iphonelar-belli-oldu-1057083055.html
iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu
iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu
iOS 16'nın çıkmasıyla güncelleme alamayacak iPhone'lar belli oldu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:46+0300
2022-06-07T13:46+0300
2022-06-07T13:53+0300
iphone
apple
yaşam
güncelleme
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Apple iOS'un yeni sürümünü tanıttı. iOS 16'nın sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor.Ancak bu bazı iPhone modellerinin yolun sonuna geldiği anlamına da geliyor.Sonbaharda iOS 16'nın çıkmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, güncelleme desteği alamayacak. Yani bu beş modelde iOS 16 çalışmayacak.iOS 16 ile uyumlu olan modeller ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220606/apple-turkiyedeki-tum-urunlerine-zam-yapti-1057060676.html
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iphone, apple, güncelleme
iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu
13:46 07.06.2022 (güncellendi: 13:53 07.06.2022) Abone ol
iOS 16'nın çıkmasıyla güncelleme alamayacak iPhone'lar belli oldu.
Apple iOS'un yeni sürümünü tanıttı. iOS 16'nın sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor.
Ancak bu bazı iPhone modellerinin yolun sonuna geldiği anlamına da geliyor.
Sonbaharda iOS 16'nın çıkmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, güncelleme desteği alamayacak. Yani bu beş modelde iOS 16 çalışmayacak.
iOS 16 ile uyumlu olan modeller ise şöyle:
iPhone SE (2. Nesil ve sonrası)
iOS 16 ile çalışacak modeller arasına henüz tanıtılmayan iPhone 14 serisi de katılacak.