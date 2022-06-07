https://tr.sputniknews.com/20220607/ios-16-guncellemesi-alamayacak-iphonelar-belli-oldu-1057083055.html

iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu

iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu

iOS 16'nın çıkmasıyla güncelleme alamayacak iPhone'lar belli oldu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T13:46+0300

2022-06-07T13:46+0300

2022-06-07T13:53+0300

iphone

apple

yaşam

güncelleme

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Apple iOS'un yeni sürümünü tanıttı. iOS 16'nın sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor.Ancak bu bazı iPhone modellerinin yolun sonuna geldiği anlamına da geliyor.Sonbaharda iOS 16'nın çıkmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, güncelleme desteği alamayacak. Yani bu beş modelde iOS 16 çalışmayacak.iOS 16 ile uyumlu olan modeller ise şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220606/apple-turkiyedeki-tum-urunlerine-zam-yapti-1057060676.html

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iphone, apple, güncelleme