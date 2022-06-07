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iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu
iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu
iOS 16'nın çıkmasıyla güncelleme alamayacak iPhone'lar belli oldu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:46+0300
2022-06-07T13:53+0300
iphone
apple
yaşam
güncelleme
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Apple iOS'un yeni sürümünü tanıttı. iOS 16'nın sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor.Ancak bu bazı iPhone modellerinin yolun sonuna geldiği anlamına da geliyor.Sonbaharda iOS 16'nın çıkmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, güncelleme desteği alamayacak. Yani bu beş modelde iOS 16 çalışmayacak.iOS 16 ile uyumlu olan modeller ise şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220606/apple-turkiyedeki-tum-urunlerine-zam-yapti-1057060676.html
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iphone, apple, güncelleme

iOS 16 güncellemesi alamayacak iPhone'lar belli oldu

13:46 07.06.2022 (güncellendi: 13:53 07.06.2022)
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINSiPhone 13'ün satışları başladı
iPhone 13'ün satışları başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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iOS 16'nın çıkmasıyla güncelleme alamayacak iPhone'lar belli oldu.
Apple iOS'un yeni sürümünü tanıttı. iOS 16'nın sonbaharda kullanıma sunulması bekleniyor.
Ancak bu bazı iPhone modellerinin yolun sonuna geldiği anlamına da geliyor.
Sonbaharda iOS 16'nın çıkmasıyla birlikte iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, güncelleme desteği alamayacak. Yani bu beş modelde iOS 16 çalışmayacak.
iOS 16 ile uyumlu olan modeller ise şöyle:
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhonea XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone SE (2. Nesil ve sonrası)
iOS 16 ile çalışacak modeller arasına henüz tanıtılmayan iPhone 14 serisi de katılacak.
Apple- iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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