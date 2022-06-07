https://tr.sputniknews.com/20220607/iran-uluslararasi-atom-enerjisi-ajansindan-cikacak-karara-uygun-sekilde-yanit-verecegini-duyurdu-1057066794.html

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan çıkacak karara uygun şekilde yanıt vereceğini duyurdu

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan çıkacak karara uygun şekilde yanıt vereceğini duyurdu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu'na sunulan karar taslağının geçersiz olduğunu... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T02:09+0300

2022-06-07T02:09+0300

2022-06-07T02:09+0300

türkiye

iran

almanya

abd

iran atom enerjisi kurumu (iaek)

uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)

said hatibzade

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1043928157_0:132:1800:1145_1920x0_80_0_0_3b9dbca52d1ab473a2483e387f5ba748.jpg

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Hatibzade, UAEA Yönetim Kurulu'nun oturumu ve söz konusu oturumda İran’ın aleyhine karar verilme olasılığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatibzade, "Ön yargılı davranmıyoruz ancak atılan adıma uygun bir yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.Sözcü Hatibzade, İran karşıtı taslağın UAEA Yönetim Kurulu'na gönderilmesine ilişkin şunları kaydetti:Ajansa sunulan rapora değinen Hatibzade, aceleci bir şekilde sunulan rapor yayımlanmadan önce Avrupa Parlamentosu'nda da aynı konuların bir kez daha gündeme getirildiğini ileri sürdü.Hatibzade, raporda İran’ın sunmuş olduğu tüm teknik yanıtlara kayıtsız kalındığını savunarak, raporun nükleer programlarına ilişkin ise "gerçeklikten uzak bir rivayeti ortaya koymaya çalıştığını" iddia etti.5 Mart 2022'den bugüne kadar 3 tur oturum düzenlendiğini hatırlatan Hatibzade, "Bunun dışında bir kez de yazılı olarak yorumlarımızı ve yanıtlarımızı sunduk. Söz konusu rivayetin büyük bir kısmı sahte ve Siyonist İsrail rejiminin arkasında olduğu belli olan iddiaların temelinde ortaya çıktığı da aşikar" ifadelerini kullandı.Hatibzade, olası İran karşıtı bir kararın müzakerelere zarar vereceğini söyleyerek, şöyle devam etti:Hatibzade, UAEA Yönetim Kurulu üyelerinden isteklerinin ise "Siyonist İsrail rejimi ve taslağın arkasında olanların niyetleri konusunda dikkatli olmaları ve İran’ın diplomasiye doğru açtığı pencerenin kendi yolunda devam etmesi için taslağa olumsuz oy vermeleri" olduğunu söyledi.İranlı yetkili, "Fransa, İngiltere ve Almanya ile ABD’nin gittikleri yanlış yoldan dönmesini ümit ettiğini" sözlerine ekledi.İran'ın 3 tesisinde şüpheli uranyum parçaları bulunduİran ile UAEA arasında 5 Mart'ta İran'daki 3 tesise ilişkin sorunların giderilmesi için işbirliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, İranlı yetkililerin bu yerler hakkında Ajansın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, Ajansın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek, gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.Ancak UAEA'nın geçen hafta basına yansıyan bir raporunda, "İran'daki 3 tesiste nükleer silah üretiminden şüphelenilen uranyum parçaları bulunduğu ve Tahran'ın bu konuda açıklama yapmadığı" ileri sürülmüştü.​​​​​​​UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi de dün yaptığı açıklamada "Ajansın İran'da daha önce bildirilmeyen 3 yerde tespit ettiği nükleer bulgulara ilişkin Tahran yönetiminin inandırıcı açıklamalarda bulunmadığını" söylemişti.

türkiye

iran

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iran, almanya, abd, iran atom enerjisi kurumu (iaek), uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), said hatibzade