Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220607/israilin-sama-hava-saldirisi-duzenledigi-iddia-edildi-1057063599.html
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T00:47+0300
2022-06-07T00:47+0300
dünya
israil
suriye
şam
saldırı
füze
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057063725_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3839af6c7b21adf7b175dba135a285ee.jpg
Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.18'de Şam'ın güneyinde bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.Suriye, İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve hükümete ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/israil-savas-ucaklari-gazzede-hamasa-ait-iki-noktaya-saldiri-duzenledi-1055726859.html
israil
suriye
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057063725_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8ea0b62e7ee5da221024353b88b7ff47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, suriye, şam, saldırı, füze, hava saldırısı

İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi

00:47 07.06.2022
© AASuriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.18'de Şam'ın güneyinde bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
Suriye, İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.
İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve hükümete ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
DÜNYA
İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya saldırı düzenledi
21 Nisan, 03:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала