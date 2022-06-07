https://tr.sputniknews.com/20220607/israilin-sama-hava-saldirisi-duzenledigi-iddia-edildi-1057063599.html
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T00:47+0300
2022-06-07T00:47+0300
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dünya
israil
suriye
şam
saldırı
füze
hava saldırısı
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Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.18'de Şam'ın güneyinde bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.Suriye, İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve hükümete ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220421/israil-savas-ucaklari-gazzede-hamasa-ait-iki-noktaya-saldiri-duzenledi-1055726859.html
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israil, suriye, şam, saldırı, füze, hava saldırısı
İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddia edildi
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Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildiği öne sürüldü. Hava savunma sistemlerinin saldırıları başarıyla püskürttüğü bildirildi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.18'de Şam'ın güneyinde bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.
Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda sadece hasar meydana geldi" ifadesi kullanıldı.
Suriye, İsrail'in 20 Mayıs'ta Şam'ın güneyine, 13 Mayıs'ta Hama'nın Mısyaf bölgesine saldırılar düzenlediğini ileri sürmüştü.
İsrailli yetkililer ise genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve hükümete ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.