https://tr.sputniknews.com/20220607/istanbul-merkezli-9-ilde-fetonun-tsk-yapilanmasina-operasyon-1057070743.html
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T09:29+0300
2022-06-07T09:29+0300
2022-06-07T09:29+0300
türkiye
fetö
polis
gözaltı
istanbul
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan 4 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 7 astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/kastamonu-merkezli-8-ildeki-feto-operasyonu--32-gozalti-1056961945.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_359e1efb71f449e2dbd7d65dd995cfcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fetö, polis, gözaltı, istanbul, operasyon
İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Abone ol
İstanbul merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan 4 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 7 astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.