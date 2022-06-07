https://tr.sputniknews.com/20220607/istanbul-merkezli-9-ilde-fetonun-tsk-yapilanmasina-operasyon-1057070743.html

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem" yapılanmasına yönelik... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T09:29+0300

2022-06-07T09:29+0300

2022-06-07T09:29+0300

türkiye

fetö

polis

gözaltı

istanbul

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY'nin TSK mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevde olan 4 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 7 astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 5 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyon kapsamında 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220603/kastamonu-merkezli-8-ildeki-feto-operasyonu--32-gozalti-1056961945.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fetö, polis, gözaltı, istanbul, operasyon