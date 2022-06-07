İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan dava, Danıştay'da görüldü
18:01 07.06.2022 (güncellendi: 18:30 07.06.2022)
© AAİstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan dava, Danıştay'da görüldü
© AA
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davanın, Danıştay 10. Dairesince esastan görüşülmesine devam edildi. Danıştay Savcısı, bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptalini talep etti. Savcılık görüşüne karşı beyanların dinlenilmesinden sonra mahkeme, kararın daha sonra açıklanacağını bildirdi.
İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davanın, Danıştay 10. Dairesince esastan görüşülmesine devam edildi.
Danıştay Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayatını kaybeden kadınların aileleri, farklı illerin baro yöneticileri ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca çok sayıda izleyici salonda hazır bulundu.
Danıştay Konferans Salonu'ndaki duruşmaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hayatını kaybeden kadınların aileleri, farklı illerin baro yöneticileri ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca çok sayıda izleyici salonda hazır bulundu.
https://t.co/h0CmifwG10— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 24, 2021
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi Türk halkı tarafından nasıl karşılandı? | ‘Ülkemizin yıllardır ezilen kadınları artık bir rahata ersin’ pic.twitter.com/02Ik2Igt0t
Davacılardan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, davanın ülkenin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin uluslararası bir sözleşmeden tek kişinin iradesiyle çekilmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Özel, Anayasa'nın açık biçimde uluslararası anlaşmaların Meclis tarafından yürürlüğe konulup, Meclis tarafından yürürlükten kaldırılacağını kurala bağladığını kaydetti.
CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da çekilme kararının hukuksuz olduğunu ve Anayasaya aykırı olduğunu savundu. Nazlıaka, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasıyla kadınların güvencesiz bırakıldığını, Türkiye'nin sözleşmeden çekildiği günden beri kadına yönelik şiddette artış olduğunu öne sürdü.
Davacılardan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların uzun soluklu mücadelesi sonucu elde edilmiş temel bir kazanım olduğunu dile getirdi. İstanbul Sözleşmesi'nin kadınların her türlü şiddetten korunması için özenle hazırlanmış bir metin olduğunu kaydeden Buldan, sözleşmenin erkek şiddetine son vermek için muazzam bir yol haritası sunduğunu ileri sürdü.
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden, erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirmiş farklı illerden 20 kadının yakınlarıyla duruşmaya katıldıklarını söyledi. Erden, İstanbul Sözleşmesi'nde kadınların korunmasının devlet sorumluluğuna bırakıldığını belirterek, "Sizler eğer İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararını onaylarsanız bu kadınların ve bundan sonra zarar görecek her kadının vebali sizin üzerinizde olacak. Bu nedenle davanın kabulünü ve kararın iptalini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Davalı avukatlarından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Milletlerarası Anlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal, İstanbul Sözleşmesi'nin sona erdirilmesinin Türkiye açısından kadına yönelik şiddetle mücadeleyi aksatmadığını, başta İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi dahil Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası anlaşmaların uygulanmasına devam edildiğini öne sürdü.
Uluslararası anlaşmalara ilişkin Anayasa maddesine değinen Topal, TBMM'nin yetkisinin onaylamayı uygun bulmaktan ibaret olduğunu, bunun dışındaki yetkinin yürütmenin takdirinde bulunduğunu belirtti. Topal, "TBMM'nin onay yetkisine dayanarak milletlerarası anlaşmaların cumhurbaşkanlığınca düzenlenemeyeceği iddiası hiçbir şekilde yerinde değildir. Milletlerarası anlaşmalar, uluslararası hukuk işlemidir, TBMM'nin iç hukukta kabul ettiği bir kanun değildir." dedi.
Davalı avukatı Fatma Turan Taşdemir, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesinin Anayasa ve yasalara uygun olduğunu savundu ve davanın reddini istedi.
Beyanların ardından söz alan Danıştay savcısı, dava konusu işlemin iptali gerektiğini düşündüğünü beyan etti.
Savcılık görüşüne karşı beyanların dinlenilmesinden sonra mahkeme, kararın daha sonra açıklanacağını bildirerek, duruşmayı tamamladı.
Savcılık görüşüne karşı beyanların dinlenilmesinden sonra mahkeme, kararın daha sonra açıklanacağını bildirerek, duruşmayı tamamladı.
Öte yandan, duruşmadan önce ve sonrasında CHP ve HDP heyetleriyle bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Danıştay önünde basın açıklaması yaptı.
30 Nisan 2021, 06:20