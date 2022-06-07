https://tr.sputniknews.com/20220607/istanbul-valiligi-esenyurtta-yilbasindan-bu-yana-2-bin-916-kacak-gocmen-yakalandi-1057103811.html

İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta yılbaşından bu yana 2 bin 916 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği: Esenyurt'ta yılbaşından bu yana 2 bin 916 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, yılbaşından bu yana Esenyurt'tan geri gönderme merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısının 2 bin 916 olduğunu duyurdu. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T21:44+0300

2022-06-07T21:44+0300

2022-06-07T21:44+0300

türkiye

istanbul

esenyurt

göçmen

istanbul valiliği

afganistan

suriye

pakistan

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İstanbul Esenyurt'ta yılbaşından bu yana 2 bin 916 düzensiz göçmen yakalandıValilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.Esenyurt ilçesinde 1 Ocak- 31 Mayıs 2022 tarihlerinde 813 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi.Açıklamada, 31 Mayıs-7 Haziran 2022 tarihlerindeki denetimlerde de 944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere toplam 2 bin 103 düzensiz göçmenin kolluk birimlerince sınır dışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği aktarıldı.Bugün itibarıyla yıl başından beri Esenyurt'tan geri gönderme merkezine teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısının 2 bin 916 olduğu bildirildi.

türkiye

istanbul

esenyurt

afganistan

suriye

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istanbul, esenyurt, göçmen, istanbul valiliği, afganistan, suriye, pakistan