İstanbul'da Pink Floyd rüzgarı esti

© DHANick Mason, bugüne kadarki en büyük Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’da Volkswagen Arena’da dinleyicilerle buluştu. Grubun doğmasına öncülük eden ve binlerce Pink Floyd hayranına müzik şöleni sunan Nick Mason, NTV’ye konuştu.
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© DHA
Nick Mason, bugüne kadarki en büyük Avrupa turnesi kapsamında İstanbul’da Volkswagen Arena’da dinleyicilerle buluştu. Grubun doğmasına öncülük eden ve binlerce Pink Floyd hayranına müzik şöleni sunan Nick Mason, NTV’ye konuştu.
© DHAMason, “Londra’da V&A sergisinde çalıştıktan sonra müzik hakkında konuşmak yerine müzik yapmayı ne kadar özlediğimi fark ettim. Son 20 yıldır pek çalmıyordum bu nedenle bir şeyler çalarken hissettiğim o heyecana geri dönme fikriyle doğdu her şey. 2019 yılında başarılı bir turneyi geride bıraktıktan sonra 2022’de neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
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© DHA
Mason, “Londra’da V&A sergisinde çalıştıktan sonra müzik hakkında konuşmak yerine müzik yapmayı ne kadar özlediğimi fark ettim. Son 20 yıldır pek çalmıyordum bu nedenle bir şeyler çalarken hissettiğim o heyecana geri dönme fikriyle doğdu her şey. 2019 yılında başarılı bir turneyi geride bıraktıktan sonra 2022’de neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
© DHA“Amacım, David Gilmour gibi tüm şarkıları notası notasına çalacak müzisyenlerin bir araya geldiği yeni bir grup kurmak değildi” diyen Mason, şöyle devam etti: “Daha çok, müzik konusunda enteresan fikirleri olan ve bir rock geçmişi olması beklenmeyen -aynı zamanda arkadaşım olan- insanları bir araya getirmek istedim. Tabii kısa bir süreliğine de olsa arkadaşlarımla beraber çalışmaktan mutluluk duymak çok önemliydi. Eski dönem şarkılarına olan saygıyı korurken aynı zamanda bu şarkılara yeni bir şeyler katabilme fırsatını çok sevdiler.”
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© DHA
“Amacım, David Gilmour gibi tüm şarkıları notası notasına çalacak müzisyenlerin bir araya geldiği yeni bir grup kurmak değildi” diyen Mason, şöyle devam etti: “Daha çok, müzik konusunda enteresan fikirleri olan ve bir rock geçmişi olması beklenmeyen -aynı zamanda arkadaşım olan- insanları bir araya getirmek istedim. Tabii kısa bir süreliğine de olsa arkadaşlarımla beraber çalışmaktan mutluluk duymak çok önemliydi. Eski dönem şarkılarına olan saygıyı korurken aynı zamanda bu şarkılara yeni bir şeyler katabilme fırsatını çok sevdiler.”
© DHAMason, “Listeyi hazırlarken çoğunluğun hoşuna giden şarkıları seçiyoruz. "Çalması en ilgi çekici ve eğlenceli olan şarkı hangisi?” sorusu, tek dikkat ettiğimiz kriterdi. Bana kalırsa sıradan şarkılar, doğaçlama parçalar ve ‘Echoes’ gibi çok katmanlı şarkılar arasında bir denge var. Ayrıca bahsettiğiniz bu döneme karşı büyük bir ilgim var çünkü şarkılarda şaşırtıcı derecede farklı ritimler var. Evet, listede ‘Instellar Overdrive’ gibi bazı psikedelik şarkılar var ama orkestranın öne çıktığı melodik parçalar da bulunuyor” ifadelerini kullandı.
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© DHA
Mason, “Listeyi hazırlarken çoğunluğun hoşuna giden şarkıları seçiyoruz. "Çalması en ilgi çekici ve eğlenceli olan şarkı hangisi?” sorusu, tek dikkat ettiğimiz kriterdi. Bana kalırsa sıradan şarkılar, doğaçlama parçalar ve ‘Echoes’ gibi çok katmanlı şarkılar arasında bir denge var. Ayrıca bahsettiğiniz bu döneme karşı büyük bir ilgim var çünkü şarkılarda şaşırtıcı derecede farklı ritimler var. Evet, listede ‘Instellar Overdrive’ gibi bazı psikedelik şarkılar var ama orkestranın öne çıktığı melodik parçalar da bulunuyor” ifadelerini kullandı.
© DHAMason, şöyle devam etti: “Tüm müzik ve tiyatro parçalarında olduğu gibi her performansta da elbette yeni yorumlar keşfedebileceğiniz farklılıklar oluyor. Bu farklılıklar Pink Floyd’un ilk beş yılında çok fazla değildi ama şu an adımın öne çıkmış olması iş gücünü az da olsa artırıyor! Grubun en yaşlı üyesi olarak özel bir muamele gördüğüm bir gerçek. Günümüzde yaptığımız konserlerde fark ettiğim şey ise küçük alanlardaki performanslarda seyirciyle ne kadar içe içe geçtiğiniz. Elbette, binlerce insana büyük bir arenada veya stadyumda konser vermek çok heyecan verici bir his ama bilet alan herkesle bağ kurabilmenin asıl amacımız olduğunu hatırlamak önemli. Seyircinizin büyük bir karanlık olmasından ziyade, ki birçok müzisyen bunu çok sever, görünebilir olması 20 turne otobüsünden ve konser partilerinden vazgeçmeniz anlamına gelse de harika bir his. Bazen özel jetle uçmanın verdiği o lüks hissi ve sahne arkası patlatılan şampanyaları özlüyorum ama müzik icra etmenin verdiği zevk başarının getirdiği tuzaklardan ağır basıyor. Aslında, çoğu sanatçı birkaç tutkulu hayranın bir araya geldiği bir sahneyi, birçok insanın doldurduğu stadyumlara tercih eder.”
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© DHA
Mason, şöyle devam etti: “Tüm müzik ve tiyatro parçalarında olduğu gibi her performansta da elbette yeni yorumlar keşfedebileceğiniz farklılıklar oluyor. Bu farklılıklar Pink Floyd’un ilk beş yılında çok fazla değildi ama şu an adımın öne çıkmış olması iş gücünü az da olsa artırıyor! Grubun en yaşlı üyesi olarak özel bir muamele gördüğüm bir gerçek. Günümüzde yaptığımız konserlerde fark ettiğim şey ise küçük alanlardaki performanslarda seyirciyle ne kadar içe içe geçtiğiniz. Elbette, binlerce insana büyük bir arenada veya stadyumda konser vermek çok heyecan verici bir his ama bilet alan herkesle bağ kurabilmenin asıl amacımız olduğunu hatırlamak önemli. Seyircinizin büyük bir karanlık olmasından ziyade, ki birçok müzisyen bunu çok sever, görünebilir olması 20 turne otobüsünden ve konser partilerinden vazgeçmeniz anlamına gelse de harika bir his. Bazen özel jetle uçmanın verdiği o lüks hissi ve sahne arkası patlatılan şampanyaları özlüyorum ama müzik icra etmenin verdiği zevk başarının getirdiği tuzaklardan ağır basıyor. Aslında, çoğu sanatçı birkaç tutkulu hayranın bir araya geldiği bir sahneyi, birçok insanın doldurduğu stadyumlara tercih eder.”