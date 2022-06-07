https://tr.sputniknews.com/20220607/itfaiye-aracina-carpti-ehliyetimi-kaybedemem-diyerek-kacti-1057067273.html
İtfaiye aracına çarptı, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
İtfaiye aracına çarptı, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
Kocaeli’nde itfaiye aracına çarpan otomobilin sürücüsünün, “Ehliyetimi kaybedemem” dedikten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T02:29+0300
2022-06-07T02:29+0300
2022-06-07T02:29+0300
türkiye
kocaeli
itfaiye
ehliyet
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Kaza, saat 21:30 sıralarında İzmit Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre Muhammet K. kontrolündeki otomobil cadde üzerinde karşı istikametten gelen itfaiye aracına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken alkollü olduğu öne sürülen sürücünün, “Ehliyetimi kaybedemem” diyerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Öte yandan, itfaiye aracının vakaya gitmek üzereyken kazaya karıştığı, vaka adresine bir başka itfaiye ekibinin gönderildiği öğrenildi.Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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kocaeli, itfaiye, ehliyet
İtfaiye aracına çarptı, 'Ehliyetimi kaybedemem' diyerek kaçtı
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Kocaeli’nde itfaiye aracına çarpan otomobilin sürücüsünün, “Ehliyetimi kaybedemem” dedikten sonra olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Kaza, saat 21:30 sıralarında İzmit Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi üzerinde meydana geldi.
İHA'nın haberine göre Muhammet K. kontrolündeki otomobil cadde üzerinde karşı istikametten gelen itfaiye aracına çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken alkollü olduğu öne sürülen sürücünün, “Ehliyetimi kaybedemem” diyerek olay yerinden kaçtığı iddia edildi.
Öte yandan, itfaiye aracının vakaya gitmek üzereyken kazaya karıştığı, vaka adresine bir başka itfaiye ekibinin gönderildiği öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.