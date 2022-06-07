https://tr.sputniknews.com/20220607/kadikoyde-satirli-saldirgan-cevredekileri-tehdit-etti-1057078729.html
Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti
Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti
İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde elinde satırla yoldan geçenlere tehditler savuran kişiye çevredekiler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alındı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T12:38+0300
2022-06-07T12:38+0300
2022-06-07T12:38+0300
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saldırgan
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istanbul
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İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında elinde satır olan bir kişi, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı.Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttu.Gözaltına alındıYücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220601/70-yasindaki-suriyeli-kadina-tekme-atan-saldirgan-tutuklandi-1056869906.html
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türkiye, satır, saldırgan, kadıköy, istanbul
Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti
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İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde elinde satırla yoldan geçenlere tehditler savuran kişiye çevredekiler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında elinde satır olan bir kişi, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı.
Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.
Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttu.
Gözaltına alındı
Yücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.