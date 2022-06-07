Türkiye
SON DAKİKA| Şoygu: Severodonetsk’in meskun mahalleri tamamen kurtarıldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220607/kadikoyde-satirli-saldirgan-cevredekileri-tehdit-etti-1057078729.html
Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti
Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti
İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde elinde satırla yoldan geçenlere tehditler savuran kişiye çevredekiler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alındı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T12:38+0300
2022-06-07T12:38+0300
türkiye
türkiye
satır
saldırgan
kadıköy
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057078568_0:123:1000:686_1920x0_80_0_0_b71cd5e7143c7e33f5088f0ea194f372.jpg
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında elinde satır olan bir kişi, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı.Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttu.Gözaltına alındıYücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.
https://tr.sputniknews.com/20220601/70-yasindaki-suriyeli-kadina-tekme-atan-saldirgan-tutuklandi-1056869906.html
türkiye
kadıköy
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057078568_0:30:1000:780_1920x0_80_0_0_119b4eace12d913d5f10a9ecc04effde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, satır, saldırgan, kadıköy, istanbul

Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti

12:38 07.06.2022
© DHAKadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti
Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde elinde satırla yoldan geçenlere tehditler savuran kişiye çevredekiler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alındı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında elinde satır olan bir kişi, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı.
Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.
Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttu.

Gözaltına alındı

Yücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.
70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
TÜRKİYE
70 yaşındaki Suriyeli kadına tekme atan saldırgan tutuklandı
1 Haziran , 07:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала