https://tr.sputniknews.com/20220607/kadikoyde-satirli-saldirgan-cevredekileri-tehdit-etti-1057078729.html

Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti

Kadıköy'de satırlı saldırgan çevredekileri tehdit etti

İstanbul Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde elinde satırla yoldan geçenlere tehditler savuran kişiye çevredekiler müdahale etti. Saldırgan gözaltına alındı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T12:38+0300

2022-06-07T12:38+0300

2022-06-07T12:38+0300

türkiye

türkiye

satır

saldırgan

kadıköy

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İstanbul'un Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında elinde satır olan bir kişi, çevredekilere tehditler savurduktan sonra yoldan geçen kişiyi kolundan yakaladı.Satırı göstererek tehditler savurmaya devam eden kişiye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti.Saldırganın arkasından yaklaşan Hasan Yücesan, bir anlık dalgınlığından yararlanarak kolundan tuttu.Gözaltına alındıYücesan'a yardıma gelenler saldırganı yere yatırarak elindeki satırı aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

https://tr.sputniknews.com/20220601/70-yasindaki-suriyeli-kadina-tekme-atan-saldirgan-tutuklandi-1056869906.html

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türkiye, satır, saldırgan, kadıköy, istanbul