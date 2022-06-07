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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220607/kalin-ve-onal-nato-genel-sekreteri-kabine-direktoru-ile-gorustu--1057091652.html
Kalın ve Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü ile görüştü
Kalın ve Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen ile bir araya geldi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T16:55+0300
2022-06-07T16:55+0300
ukrayna krizi
nato
türkiye
rusya
ukrayna
isveç
jens stoltenberg
sedat ünal
ibrahim kalın
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya katkıları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuru süreçleri ile Rusya'nın Ukrayna operasyonundaki son gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin geçmişte ve halihazırda NATO'ya sağladığı katkıların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine vurgu yapıldı. Haziran ayı sonunda yapılacak Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan strateji konsepti ile ilgili görüşlerin dile getirildiği görüşmede, NATO'nun ortak güvenlik tehditlerine karşı uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olmasının küresel barış ortamına katkı sağlayacağına dikkat çekildi. NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın terör konusundaki değer ve ilkelerine bağlı kalması gerektiğine işaret edilen görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma niyetleri bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceğinin altı çizildi. Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, NATO'nun kolektif güvenlik konsepti bağlamında Türkiye'ye yönelik tehditlerin tüm İttifak'a yönelik tehditler olduğu belirtildi. Ayırım yapmaksızın terörün her türüne karşı tavizsiz bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çabalarının Türkiye tarafından takdirle karşılandığının aktarıldığı görüşmede, Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde İttifakın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yapıldı. Görüşmede, savaşın sona erdirilmesi ve gıda güvenliği konusunda atılan adımlar değerlendirildi.
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nato, türkiye, rusya, ukrayna, isveç, jens stoltenberg, sedat ünal, ibrahim kalın

Kalın ve Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü ile görüştü

16:55 07.06.2022
© AA / CumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen ile görüştü. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AA / Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Stian Jenssen ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya katkıları, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuru süreçleri ile Rusya'nın Ukrayna operasyonundaki son gelişmeler ele alındı.
Türkiye'nin geçmişte ve halihazırda NATO'ya sağladığı katkıların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin NATO'daki rolünün önemine vurgu yapıldı.
Haziran ayı sonunda yapılacak Madrid Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan strateji konsepti ile ilgili görüşlerin dile getirildiği görüşmede, NATO'nun ortak güvenlik tehditlerine karşı uyum, birlik ve dayanışma içerisinde olmasının küresel barış ortamına katkı sağlayacağına dikkat çekildi.
NATO'ya üye olmak isteyen ülkelerin ittifakın terör konusundaki değer ve ilkelerine bağlı kalması gerektiğine işaret edilen görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma niyetleri bağlamında, terör örgütleri konusunda somut adımlar atılmadan ilerleme kaydedilemeyeceğinin altı çizildi.
Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerinin giderilmesinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, NATO'nun kolektif güvenlik konsepti bağlamında Türkiye'ye yönelik tehditlerin tüm İttifak'a yönelik tehditler olduğu belirtildi. Ayırım yapmaksızın terörün her türüne karşı tavizsiz bir tutum sergilenmesi gerektiği vurgulandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in çabalarının Türkiye tarafından takdirle karşılandığının aktarıldığı görüşmede, Ukrayna savaşının küresel etkilerinin devam ettiği bir dönemde İttifakın öneminin bir kez daha ortaya çıktığına vurgu yapıldı. Görüşmede, savaşın sona erdirilmesi ve gıda güvenliği konusunda atılan adımlar değerlendirildi.
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